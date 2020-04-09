Lizbon Türk Büyükelçiliği Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Genellikle dünyanın her ülkesinin belirli eyaletlerinde Türk Büyükelçilikler bulunmaktadır. Büyükelçilikler o bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının belirli işlemlerinin yapılmasında görevli kurumdur. Lizbon Türk Büyükelçilik de bunlardan birisidir. Peki Lizbon Türk Büyükelçiliği nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile birlikte derledik.
Lizbon Türk Büyükelçiliği Portekiz ülkesinde bulunan Büyükelçiliklerden birisidir. Büyükelçilikler kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Lizbon Türk Büyükelçiliklerde işlem yapılabilmesi için randevu alınması gerekmektedir.
Lizbon Konsolosluk Portekiz'de bulunan Konsolosluklardan birisidir. Görev bölgesi Portekiz Cumhuriyeti bölgeleridir. Lizbon Konsoloslukta o bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının ölüm, doğum, evlilik, pasaport, askerlik ve noter gibi işlemleri yapılmaktadır.
Lizbon Türk Başkonsolosluğu Adresi
Lizbon Türk Başkonsolosluğu Portekiz ülkesinde bulunmaktadır. Lizbon Türk Başkonsolosluğu açık adresi şu şekildedir: Avenida das Descobertas, 22 Restelo 1400-092 Lizbon/Portekiz
Lizbon Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası
Lizbon Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 09:00-12:30 ile 14:00-17:30 saatleri aralığındadır. Resmi tatillerde başkonsolosluklar kapalıdır. Lizbon Türk Başkonsolosluğu telefon numarası: +351-213 003 122
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