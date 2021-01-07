Leylekli Köprü, zamana meydan okuyor

Niksar ilçesinde bulunan, Çanakçı deresi üzerinde tek kemer gözlü ve yarım daire şeklinde olan Leylekli Köprü'nün yapım tarihi kesin olarak bilinmiyor. Üslup itibariyle Roma veya Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen köprü Osmanlı döneminde de kullanıldı. Adını kemer kısmında yer alan ağzında yılan tutan bir leylek kabartmasından alan köprü, Yılanlı Köprü olarak da biliniyor. Günümüze kadar bozulmadan gelen kesme taştan yuvarlak tek gözlü köprü, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.









'İLÇEMİZİN SİMGELERİNDEN BİRİ'



Leylekli Köprü'nün Türkiye'deki tarihi köprüler arasında ilk 100 içerisinde olduğunu söyleyen Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Arkeologlar köprünün yapımı ile bir rakam veremiyor. Tahmini olarak Roma, ya da Bizans dönemine yapılmış. 200 ile 500'lü yıllar arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Köprünün yapılış tarzının ve kullanılan malzemeleri inceleyen sanat tarihçilerimiz böyle bir tarihe denk geldiğini ifade ediyorlar.









Tabi Niksar kalemiz Pontus krallığından kalma bir kaledir. Köprümüzün açıklık alanlığı 20 metre, bir yarım daire şeklindedir. Burası da Nizamettin Yağbasan Medresesi'ne giden Çanakçı Deresi üzerinden geçen bir tarihi köprüdür. Niksarımızın simgelerinden bir tanesidir. İlçemize gelen yerli, yabancı turistler burada fotoğraflar çekerek paylaşımlar yapıyor. Şu anda araç trafiğine kapalı. Fakat geçmişte araç trafiğinde de kullanılmış" dedi.