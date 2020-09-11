Letoon Antik Kenti Nerede? Letoon Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Letoon, ismini tanrıça Leto’dan alıyor. Üç tanrının da tapınakları yan yana inşa edilmiştir. Kazı çalışmalarında çıkarılan stel üç dilde yazılmıştır. Stel, Fethiye müzesinde sergileniyor. 7. Yüzyıla kadar yaşamını sürdüren şehir, bu yüzyıldan sonra terk edilmiştir.

Letoon Antik Kenti Hakkında Bilgi

Letoon Antik Kenti, 1988’den beri UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Kent, ayrıca Likya yürüyüş yolu rotasındadır. Anadolu’da önemli işleri imza atmış Likyalıların dini merkezi konumundadır. Tanrıça Leto, çocukları Artemis ve Apollon için inşa edilmiştir. Bu nedenle Likyalılar için kutsal bir merkezdir.

1. yüzyıla kadar kentte su ve kayalara tapınmış. Özellikle su perileri için çeşme inşa edilmiş. 5. yüzyılda kilise yapılarak Hıristiyanlığa geçilmiştir. Ören yerinin bir kısmı hala suyla kaplıdır.

Letoon’dan günümüze en sağlam gelen yapı 2. yüzyılda yapılan tiyatrodur. Tiyatro kutsal törenler için inşa edilmiş. Xanthos-Letoon yolu üzerinde inşa edilerek, ziyaretçilerin bu tiyatronun içinden geçmeleri sağlanmış. Tiyatro sırtını bir kayaya dayamış ve kaya oyularak yapılmıştır.

Letoon Antik Kenti Tarihi

Bölgede ilk yerleşim izleri MÖ 7. yüzyıla kadar gidiyor. Kent, tanrıça Leto’yu onurlandırmak, ona tapınmak için inşa edilmiştir. Likya Birliğine ait olan 23 kentten biridir. Dini ve politik öneminin yanında ünlü Xanthos kentinin 21 km yakınında bulunuyor.

Letoon, kutsal ve tapınma merkezi olarak kullanılmış. Tarih boyunca Persler, Karyalılar ve eski Yunanlıların egemenliğine girmiş. Roma imparatoru Hadrianus döneminde, kültür merkezi haline gelmiş. Tiyatro da bu dönemde yapılmıştır.

Roma döneminden sonra kent eski önemini yitirmeye başlamış. 5. yüzyılda çok tanrılı dinden tek tanrılı dine yani Hıristiyanlığa geçmişlerdir. Bu dönemde kente bir kilise inşa edilmiştir. 7. Yüzyılda yerel halk, şehri tamamen terk etmiştir.

Letoon Antik Kenti Nerede?

Letoon Antik Kenti, Ege Bölgesindeki Muğla ilinde bulunuyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Kumluova Köyü sınırları içindedir. Fethiye-Kaş karayolunu kullanarak ören yerine gidebilirsiniz. Kaş'a 50 km uzaklıktaki Kınık yol sapağından dönerek 4 km sonra antik kente ulaşıyorsunuz.

Letoon Antik Kenti Gezilecek Yerler

Kentin batısında en büyük tapınak olan Leto Tapınağı bulunuyor. Bu tapınağın çevresinde bulunan ve 3 dilde (Grekçe, Aramice ve Likçe) yazılan stel (taş anıt) Fethiye Müzesinde sergileniyor. Tapınağın yanında bulunan bu anıtın replikasıdır.

Kentin doğusunda Dor tarzında inşa edilmiş Apollon Tapınağı yer alıyor. Leto ile Apollon tapınaklarının ortasında nispeten daha küçük Artemis Tapınağı bulunuyor. Bu üç tapınağın güneybatısında bir çeşme (su kaynağı) bulunuyor. Doğu tarafında da kilise bulunuyor. Xanthos yolu üzerinde tepede sırıtın kayaya dayamış ve kayaya oyulmuş bir tiyatro ilginizi çekebilir.

Letoon Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Letoon ören yerine giriş ücreti 12 Türk Lirasıdır.

Letoon Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Letoon haftanın her günü ziyarete açıktır. Yaz döneminde 08:30-19:30 (Nisan-Ekim), Kış döneminde de 08:30-17:30 (Kasım-Mart) saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Gişe yaz döneminde saat 18:30, kış döneminde saat 16:30’da kapanıyor.

Letoon Antik Kenti Efsanesi

Zeus, titan Leto’ya gönlünü kaptırarak onu hamile bırakır. Leto, baş tanrıça Hera’nın gazabından kurtulmak için Delos Adasına gider. İkiz çocukları Artemis ve Apollon’u burada doğurur. Xanthos Nehrinin denize ulaştığı bölüme gelerek, burada nehri içeri doğru takip eder.

Leto tapınağının bugünkü bulunduğu yerdeki kaynağına kadar yürür. Leto, kaynakta çocuklarını yıkamak ister fakat yerli halk engellemeye kalkar. Bunun üzerine de Leto, halkı birer kurbağaya çevirir.

Letoon Antik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

Letoon ziyaretlerinde hem Müze Kart hem de Müze Kart+ geçiyor.