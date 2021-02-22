Leros Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Leros Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Leros Adasına kişiler Bodrum ilçesi üzerinden rahatlıkla gidebilirler.

Leros Adası Nerede?

Leros Adası, Yunanistan içerisinde yer alan 12 Dodekanisos adalarından biridir. Turizm yönünden son derece aktif olan bu yer, kişilerin rahat bir şekilde gezebileceği yerler arasındadır. Özellikle Türk turistlerin sıklıkla gittiği bu ada içerisinde birçok farklı aktivite bulunmaktadır. Ada içerisinde alışveriş şansı da bulunmaktadır. Sessiz, sakin ve lezzetli yapısı sayesinde kişilerin hafızasında bu yer uzun süre boyunca kalabilir.

Leros Adasına Nasıl Gidilir?

Leros adasına kişiler, Bodrum merkez üzerinden veya Turgut Reis üzerinden feribota binerek gidebilirler. Kişiler biletlerini buradan alabilirler. Kişiler ayrıca Yunanistan’a giderek, oradan da Leros adasına gidebilirler.

Leros Adası Tarihçesi

Leros adası, antik çağlardan beri bulunmaktadır. 1500’lü yıllardan sonra Osmanlı eline geçmiştir. Bununla beraber 400 yıl boyunca bu yer Osmanlı hakimiyeti altında kalmıştır. Sonrasında ise İtalyanlar tarafından burası almıştır ve en sonda Yunanistan adayı almıştır. 12 adalar ile beraber Yunanistan’da kalan bu yer tarihi açıdan içerisinde birçok kültür barındırmaktadır. Ayrıca Leros adası içerisinde kişiler Osmanlı, Yunan veya İtalya izlerini görebilirler.

Leros Adası Gezilecek Yerler

Adanın içi son derece korumalı ve özenli durmaktadır. İç hat seferi Lakki Limanı üzerinden yapılmaktadır. Ancak Türkiye ve diğer yerlerden gelen seferler için ise Agia Marina Limanı kullanılmaktadır. Bu ada diğer adalara göre son derece sessizdir. Kişiler rahat bir şekilde bu adada vakit geçirebilirler. Agia Marina Limanı’na feribot ile giden kişiler direkt olarak gümrükten çıktığında, tur otobüslerine binebilirler. Adayı gezmek isteyen kişilerin mutlaka ya tura katılması yada araba kiralayarak gezmesi gerekmektedir. Kişiler dilerlerse taksi ilde buraya gidebilirler. Agia Marina ise adanın tam olarak merkezidir. Ayrıca kasaba son derece şirin durmaktadır. Ada son derece etkileyici bir yapıya sahiptir. Kasaba içerisinde toplam iki liman bulunmaktadır. Kişiler dilerlerse bu güzel adada sokak sokak gezebilir veya kafelerde oturarak adanın tadını çıkarabilir.

Santa Maria Kalesi

Sana Maria Kalesi, özellikle bu adanın en çok ziyaret edilen yerlerinden biridir. Roma kalesinin 11. yüzyılda inşa edilmiştir. Kişiler bu kaleye çıkmak için beş yüz basamak çıkması gerekmektedir. Tarihi yapısı oldukça ilgi çeken bu kale, özellikle kişiler tarafından son derece güzel bulunmaktadır. Kişiler Leros manzarasını buradan izleyebilirler. Bu alan Milattan Önce 7. yüzyılda çıkmıştır.

Agios Isidoros Şapeli

Bir kaya üzerine inşa edilmiş olan bu Şapel tarihi olarak son derece ilgi çekmektedir. Şapel Alinda bölge içerisinde yer almaktadır. Ayrıca konum ve yer olarak turistlerin büyük bir ilgisini çekmektedir.

Pandeli

Pandeli adanın en önemli ve güzel yerlerinden biridir. Denizin etrafında restoranlar bulunmaktadır. Deniz oldukça berrak ve temizdir. Ayrıca bu alanın etrafında yel değirmenleri bulunmaktadır. Ayrıca kişiler arka tarafa doğru kale görebilirler. Kişiler gün batımında bu alanda oldukça kaliteli vakit geçirebilirler.

Platanos

Platanos yeri Agia Marina ve Panteli’nin tam ortasında yer almaktadır. Burası adanın idari anlamında kullanın merkezidir. Ada sakinleri bu alanda yaşamaktadır.

Lakki Limanı

Lakki Limanı özellikle mimari açıdan son derece ilgi çekicidir. Art Deco mimarisinin en önemli unsurlarından ve örneklerinden biridir. Bu alan 1923 yılında tasarlanmıştır. O dönemin diktatörünün isteğine göre farklı olan bu yer şehir merkezinin yukarı bölümünde bulunmaktadır. Kişiler bu alanda uzun yürüyüşler yapabilir.