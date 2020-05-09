Lefke Kalesi Nerede? Lefke Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Lefke Kalesi 2017 yılında sit alanı ilan edilmiş önemli tarihi yapılar arasında yer alıyor. Aynı zamanda tarihi milattan öncesine dayanan bu önemli yapı, her yıl pek çok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kültürel bir mirastır.

Lefke Kalesi Nerede?

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı olan Selçik ve Büyükyenice köylerinde yer alan Lefke Kalesi, turistik ziyarete açık alanlardan biridir. Kale 1308 yılında Osman Gazi tarafından Osmanlı Devleti'ne kazandırılmış en önemli kaleler arasında yer almaktadır. 2017 senesinde sit alanı olarak ilan edilmiş Lefke Kalesi, kalenin kalıntılarının bulunduğu bölge itibariyle koruma altında tutulmaktadır.

Lefke Kalesi Tarihi

M.Ö. 8000’li yıllara kadar uzanan Lefke Kalesi, antik çağlardan günümüze kadar ulaşmış en önemli tarihi yapılar arasında yer almaktadır. Özellikle Roma Ordu yolu ile beraber Haçlı seferleri için kullanılan önemli bir stratejik alan olarak öne çıkıyor. İlk defa Türk hakimiyetine 1075 yılında Selçuklular Dönemi'nde giren Lefke Kalesi, Daha sonra Selçuklu Devleti'nden Osmanlı İmparatorluğu’na geçmiştir. 1075 yılından günümüze kadar özellikle Türk kenti olma özelliğini taşıyan en önemli şehirlerinden biri olan Lefke, bunu aynı zamanda turistik açıdan sürdürmeye devam ediyor.

Lefke Kalesi Özellikleri

Lefke Kalesi oldukça korunaklı bir yerde bulunmaktadır ve güçlü bir yapıdır. Oldukça geniş bir alana sahip olan yapısı ile beraber, konumu itibariyle zor fethedilecek noktada stratejik bir öneme sahiptir. Aynı zamanda Kale içerisinde 5 metre derinliğinde bir sarnıç da bulunuyor. Kalenin içi ve dışı pek çok farklı malzeme üzerinden bir araya getirilmek suretiyle hazırlanmıştır. Yüksekliği açısından oldukça eşsiz bir manzaraya sahip olduğunu dile getirmek mümkün.

Lefke Kalesi Hakkında Bilgi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yer alan Lefke Kalesi, tam olarak Selçik ve Büyükyenice köylerinde bulunmaktadır. Korunaklı bir yapı olması sebebiyle dönemin en önemli yapıları arasında yer almaktadır. Tamamen doğal bir alan üzerine yine doğal taşlarla hazırlanmış olan Lefke Kalesi, gezilip görülmesi gereken en önemli kültürel miras arasında yer alıyor. Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisi ile beraber çok daha ünlü hale gelen kale, günümüzde pek çok yerli ve yabancı turist çekiyor.