Lazın Köşkü Nerede Ve Nasıl Gidilir? Lazın Köşkü Tarihi, Özellikleri Ve Giriş Ücreti Hakkında Bilgi

Birçok dizi ve filme ev sahipliği yapan Lazın Köşkü izlenilen dizi ve yapımlar ile kendi değerine değer katmış bir köşktür.



Lazın Köşkü Tarihi ve Hakkındaki Bilgiler



Tarihi 170 yıllık bir geçmişe dayanan Lazın Köşkü denilen köşkün sahibi İzzet Tuzcuoğlu Rizeli olduğundan Lazın Köşkü adını almıştır. Birçok dizi ve film için kullanılmış ve hala daha görsel sanat yapımları için kullanılan bir yapıdır.



Sahibi olan İzzet bey köşkünün kendisinin Rizeli olmasından ötürü çevre tarafından Lazın Köşkü adını aldığını belirtmiştir. Lazın Köşkü'nün en önemli özelliği birçok dönemde farklı yapımların bu köşkü kullanarak çekimlerini burada gerçekleştirmeleridir. Her dönemde farklı bir yanı keşfedilerek izleyiciyle ve hikayeye uyum sağlaması köşkün görsel ve sanatsal değerini arttırmıştır.



Lazın Köşkü Nerededir?



Lazın Köşkü Beylerbeyi Şemsi Efendi Sokak Üsküdar İstanbul adresinde bulunan bir köşktür. Çevresi ile uyum halinde bulunan Arnavut kaldırımları etrafında farklı bir ruhu olan bir mekan olarak 1982’den beri dizi ve film çekimlerine ev sahipliği yapmaktadır.



Lazın Köşkü'ne Nasıl Gidilir?



Lazın Köşkü Beylerbeyi'nde bulunan özel bir köşktür. Şemsi Efendi Sokak'ta kolaylıkla bulunabilen mekanı izlenilen dizi ve filmlerden hatıra kalmış olarak bulmak mümkündür.



Lazın Köşkü Özellikleri Nelerdir?



Lazın Köşkü 1982’ den bu yana görsel sanatlar için kullanılan bir mekandır. İlk kez köşkün sahibi İzzet Bey'e Osman Seden tarafından yapılan bir teklifle başlamış olan serüven günümüze kadar devam etmiş ve Lazın Köşkü sadece ülkemizde değil dizilerin izlenildiği bir çok ülkede de ünlü hale gelmiştir.



Son yıllarda bir çok ülkeden misafirlerin ve ziyaretçilerin ilgi odağı olan mekan tarihi dokusu ve ruhunu yansıttığı için önemli bir yer haline gelmiştir.



Lazın Köşkü içerisinde çekilen dizilerin etkisini ve insanların hafızasında yer almasının sayesinde bir çok insan bu köşkü ziyaret ettiğinde o dizi ve eserdeki bir anıyı hatırlayarak değişik duygulara kapılmaktadır. Lazın Köşkü'nde çekilen dizi ve filmler şunlardır; Gırgıriye, Darbukatör Baryam, Güler misin Ağlar mısın? Çemberimde Gül Oya, Yaprak Dökümü gibi görsel eserlere ev sahipliği yapmıştır. Bunun yanı sıra Adile Naşit, Münir Özkul, Kemal Sunal, Müjdat Gezen, Perran Kutman, Kartal Tibet, Yılmaz Erdoğan gibi bir çok sanatçı bu köşkte çalışmış ve bulunmuştur.



Lazın Köşkü'nün geçmiş atmosferini yaşamak isteyen bir çok kişi bu mekana giderek geçmişe özlemlerini gidermeye çalışmaktadır. Lazın Köşkü yapılan restorasyon çalışmaları ile günümüzde de dizi ve film çekimleri için tercih edilmeye devam etmektedir.



Lazın Köşkü Kiralama ve Giriş Ücretleri Nedir?



Lazın Köşkü ünlü ve tarihi dokuya sahip bir mekan olduğu için halen daha yapımcıların ilgisini çekmektedir. Çekimlerin durumuna göre değişen fiyatlara göre mekanın günlük kirası değişmekte olan köşk için ortalama 25- 50 bin TL kiralama ücreti olduğu bilinmektedir.



Ziyaretçiler için ücret alınmayan mekanda halen daha çekimler ve kiralamalar olduğu için boş bulabilmek oldukça zordur. Lazın köşkünde restorasyon çalışmaları yapılmıştır.



Lazın Köşkü'nün yanında beylerbeyinde bulunan bir çok köşk de diziler için ev sahipliği yapmıştır. Beylerbeyindeki köşkler de çekilen diziler arasında Pulsar, Arka Sokaklar, Hatırla Sevgili gibi bir çok dizi bulunmaktadır. Beylerbeyi'ndeki köşk ve mekanlar tarihi dokuyu ortaya koyarak şehrin güzelliğini yansıttıkları için tercih edilen mekanlar olarak bilinmektedir.