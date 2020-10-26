Latmos'un 12 bin yıllık kaya resimleri dünyaya açılacak

Aydın ve Muğla İl Kültür Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile el ele verdi. '21. Yüzyılda Latmos'tan Dünya'ya Kardeşlik Mesajı' adlı proje kapsamında, Latmos Dağı'nın barışı simgeleyen kaya resimlerinin dünyaya açılması için çalışma başlattı. Projenin çalışma aşamasının tanıtımı için Latmos'ta keşif yapıldı. Keşfe, Aydın Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Aydın İl Kültür Müdürü Umut Tuncer, Muğla İl Kültür Müdürü Zekeriya Bingöl, Adnan Menderes Üniversitesi proje sorumluları, Aydın ile Muğla Müze Müdürleri ve EKODOSD başkanı Bahattin Sürücü katıldı. Proje kapsamında, gelecek yıl Dünya'nın çeşitli ülkelerinden davet edilecek yabancı misafirler iki gün boyunca Latmos'ta misafir edilecek. Bu sırada kaya resimleri ve Latmos tanıtılacak. Proje kapsamında ise 10 metrelik tuvalin üzerine ayak izi bırakılacak. Bırakılan ayak izleri tuvali ve kaya resimleri ise sırasıyla Dünya'nın çeşitli ülkelerine gönderilerek sergilenecek. Yapılan bu proje ile Latmos barışı simgeleyen kaya resimleriyle Dünya'ya açılacak.









Aydın İl Kültür Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Proje kapsamında toplam 2 gün sürecek etkinlikte Dünya'nın çeşitli ülkelerinden gelecek çok sayıda misafirimiz olacak. Anlamlı bir proje sonunda Latmos'un kaya resimlerini Dünya'ya resmedilerek açılmasıyla sonuçlanacak" dedi. Muğla İl Kültür Müdürü Dr. Zekeraiya Bingöl ise, "Bizde buraya bu projeye destek olmak için geldik. Muğla Valimizin yönlendirmesiyle buradayız. Bu proje kapsamında iş birliği içinde çalışacağız. Latmos'un bir kısmı Muğla bir kısmı ise Aydın sınırında olduğu için birlikte çalışacağız" dedi.









Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Aslan Karakurt, "Latmos’ta kaya resimleri dünya barışına çok büyük katkı koyacak önem arz ediyor. Bu resimler tamamen barışı simgeliyor hiçbir savaş figürü yok. Bugün dünyada çok hızlı bir hareketlenme yani savaş var. Biz de dünya barışına Latmos'tan ayak izlerimizi bırakarak bir koridor açmak istiyoruz" dedi.









Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Kırmacı, "Burada geçmişte resmedilen kaya resimlerini günümüzle birleştirerek dünyaya bir mesaj vermek istiyoruz. Bu projedeki temel amacın bölgenin tanıtılmasıdır. Bölgenin aynı zamanda hem turizme kazandırılması hem de ilerleyen dönemlerde gerçek değerini anlatarak belki bir Milli Park veya Jeopark alanına dönüştürülebilir" diye konuştu.