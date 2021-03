Latife Hanım Köşkü Nerede Ve Nasıl Gidilir? Latife Hanım Köşkü Tarihi, Özellikleri Ve Giriş Ücreti Hakkında Bilgi

Latife Hanım Köşkü, Cumhuriyet dönemi içerisinde kullanılan en önemli köşklerden birisidir. Türk tarihi açısında da oldukça önemli bilgileri içerisinde barındırmaktadır.



Latife Hanım Köşkü Tarihi ve Hakkında Bilgi



Latife Hanım Köşkü'nün tam olarak ne zaman inşa edildiği bilinmemektedir. Ancak içerisindeki mimari ve sanat eserlerine bakılacak olursa, bu yapının 1860'lı yıllarda Osmanlı İmparatorluğu tarafından yapıldığı anlaşılabilmektedir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun son imparatorlarından birisi olan 2.Abdülaziz'in bu tür yapılara olan hayranlığı bilinmektedir. Latife Hanım Köşkü, tahminlere ve bazı net olmayan bilgilere göre, 1860'lı yıllar içerisinde inşa edilmiştir.



İsmi, Cumhuriyetimizin kurucusu olan, Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi için değiştirilmiş olan Latife Hanım Köşkü, Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi olan Latife Hanıma aittir. Aynı zamanda Atatürk'ün annesi olan Zübeyde Hanım'ın da bu köşk içerisinde hastalandığı ve vefat ettiği bilinmektedir. Daha sonraki yıllarda bu köşk işlev değiştirmiş ve adliye binası olarak kullanılmıştır. Daha sonra da dershane olarak kullanılmış olan bu köşk, 2005 yılında Karşıyaka Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştır. 11 Ekim 2007 günü restorasyonu başlayan bu köşk, aynı zamanda 2008 yılının ortalarına doğru da halka müze olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.



Son hali müze olan bu köşk, günümüzde de birçok farklı resmi ve bilgiyi içerisinde barındırmaktadır. Günümüzde Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından tescillenen resmi müze olarak kullanılmakta olan bu köşk, 2018 yılından bu yana arttırılmış gerçeklik olarak hizmetlerine devam etmektedir.



Latife Hanım Köşkü Nerede?



Latife Hanım Köşkü, günümüzde İzmir içerisinde yer alan ve Karşıyaka'da bulunan bir müze olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İsteyen her vatandaş bu müzeyi gezebilmekte ve bu müze içerisindeki tüm eserleri görüntüleyebilmektedir.



Latife Hanım Köşkü'ne Nasıl Gidilir?



Latife Hanım Köşkü İzmir içerisinde yer aldığından dolayı, İzmir üzerinden kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Her sene binlerce farklı turist Latife Hanım Köşkü'nü ziyaret etmekte ve bu köşkü ziyaret etmek için Türkiye içerisine gelmektedir. Günümüzün İzmir üzerinde bulunan en meşhur köşklerinden ve müzelerinden birisi olan Latife Hanım Köşkü, aynı zamanda sağlamlığı ve mimari yapısı ile de birçok tarih bilimcisini etkilemeyi başarmıştır.



Latife Hanım Köşkü Özellikleri



Latife Hanım Köşkü, içerisinde birçok manevi anı taşımaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son eserlerinden birisi olarak tahmin edilen bu köşk, ismini de Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi olan Latife Hanımdan almıştır. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'da hayatının son dönemlerini bu köşk içerisinde geçirmiş ve bu köşk içerisinde hayata gözlerini yummuştur. Aradan biraz yıl geçtikten sonra bu köşk adliye binası olarak kullanılmış, daha sonrasında ise dershane olarak hizmet vermiştir. Ardından 2005 yılında Karşıyaka Belediyesi bu köşkü kamu malı olarak kabul etmiş ve restore edip müze haline getirmiştir. Müze halinde olan bu köşk, 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da tescillenmiştir.



Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın faaliyetleri altında devam etmekte olan Latife Hanım Köşkü, müze olarak tüm ziyaretçilerini karşılamaktadır. İzmir'in Karşıyaka ilçesine erişim sağlayarak bu donanımlı müzeyi inceleyebilir ve daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.



Latife Hanım Köşkü Giriş Ücreti Ne Kadar?



Giriş ücreti tam olarak bilinmeyen bu köşk, pazartesi günleri hariç her gün belirli saatler arasında ziyaretçi kabul etmektedir. Sizlerde pazartesi günleri hariç bu müzeyi ziyaret edebilirsiniz.