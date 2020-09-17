Lara Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Lara Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Lara Plajına ismini veren Lara kelimesi, Hitit dilinde kum manasını taşımaktadır. Ülkemizde yer alan eşsiz doğal güzelliklerle bezeli plajlar arasında Lara Plajı, en uzun kumsala sahip plaj olarak bilinmektedir. Turizm potansiyel gayet yüksek olan bu özel plaj, huzur ile iç içe bir tatil planlayanlar için ideal. Lara Plajı, her geçen zaman daha da gelişerek tercih edilen plajlar listesinde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Lara Plajı Hakkında Bilgi

Lara Plajı, ülkemizde en fazla ilgi gören, popüler plajlar sıralamasında dikkat çekiyor. Plajın bulunduğu bölgedeki turistik alanların kapasitesi 30.000 yatak civarındadır. Yeni tesislerin yapımına devam edilen bölgede, sayıların artış göstereceği görülmektedir. Lara plajı ve çevresi, sakin tatillerden keyif alan insanlar için en iyi alternatif seçenekleri sunuyor. Turistik konaklama tesislerinin çoğalması ile birlikte Lara Plajının kalabalık ve hareketli bir plaj haline gelmesi hedeflenmektedir.

Lara Plajının arka tarafında ise küçük bir ormanlık alan bulunuyor. Ormanın içerisinde tatilciler için piknik ve kamp yapmaları için doğa ile iç içe uygun alanlar göze çarpıyor. Aileniz ve sevdiklerinizle mutlu ve eğlenceli zamanlar geçirmek için tercih edebileceğiniz mesire alanlarını burada bulmanız mümkün. Piknik sahasında Belediye tarafından ziyaretçiler düşünülerek yerleştirilen mangal şömineleri var. Bu şöminelerde mangalınızı rahatlıkla ve güven içinde pişirebilir, yine piknik yerlerinde bulunan masalarda yemeklerinizi hep birlikte afiyetle yiyebilirsiniz.

Lara Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Lara Plajına gitmek isteyenler tarafından bu meşhur plajın yeri merak edilmektedir. Lara Plajı, Antalya ilinde bulunan plaja ulaşım için pek çok seçenek bulunuyor. Lara Plajı'na Antalya otogarından kalkan dolmuşlar ile kolaylıkla ve kısa sürede ulaşılabilmektedir. Lara bölgesine ulaştıktan sonra Lara Plajı yürüme mesafesinde kalmaktadır. Lara Plajı'nın Antalya Havalimanından uzaklığı ise ortalama 15 kilometredir. Şehir merkezinden plaja gelmeyi düşünenler ise merkezden hareket eden Muratpaşa minibüslerini tercih edebilirler.

Lara plajına toplu taşıma araçları ile ulaşmak istemeyenler ise özel araçları ya da araç kiralama hizmetlerinden yararlanarak kiraladıkları araçlar ile bu eşsiz ve duru güzelliğe haiz plaja gelebilirler. Lara Plajı'na Özgürlük parkının sağ bölümünde yer alan Eski Lara Caddesini takip ederek ulaşılmaktadır.

Lara Plajı Özellikleri

Düden Şelalesi, Lara Plajında bulunan denize direkt olarak dökülmektedir. Lara Plajında deniz oldukça sakindir. Denizin suyu ise soğuk değildir. Lara Plajı, sahip olduğu kumsal ile de beğeni kazanmaktadır. Beğenilen kumsalı oluşturan kumlar, çakıllı bir yapıda değil aksine pürüzsüz bir oluşuma haizdir. Denizin yosunlu olması ise deniz yosununun protein kaynağı olması ve sayısız faydaları düşünüldüğünde oldukça olumlu bir özelliktir. Bununla birlikte çok yoğun bir yosun durumunun olmaması yüzmeyi kolaylaştırmaktadır. Kum ve denizi çok temizdir.

Lara Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Lara Plajlarındaki kamp yerlerinde duş, mutfak, çamaşırhane gibi kampçıların ihtiyaç duyacakları tüm alan ve ekipmanlar mevcuttur. Lara plajında bulunan karavan parkı ise kamp yapanlar için çadır alanlarını ihtiva eden Antalya merkezli tek karavan parkı olarak ilgi çekiyor. Karavan parkında karavanlara elektrik ve su hizmeti sunulmakta olup bu önemli hizmet kampçıların rahatlıkla kamplarını yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. İki kişilik çadır kurulumlarında ortalama olarak 60-TL gibi cüzi bir ücret alınmaktadır.

Lara Plajı Giriş ücreti (2020)

Lara Halk Plajı girişi ücretsizdir. Sahil boyunca ise çeşitli ücretli plajlar mevcuttur.