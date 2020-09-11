Laodikya Antik Kenti Nerede? Laodikya Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Laodikya, bir kralın eşi için kurulan ender kentlerden biridir. Seleukos Kralı II. Antiokhos, Lykos ırmağı kıyısında bu kenti kurmuştur. Karısı Laodike’nin adını da kente vermiştir. Dönemin sanat ve kültür merkezi olan kenttir. MS 60. yılda büyük bir depremle yer bir olmuştur.

Laodikya (Laodikeia) Antik Kenti Hakkında Bilgi

Laodikya, kurulduğu konum itibariyle tarihi kaynaklarda “Lykos kıyısındaki Laodikea” olarak geçiyor. Selçuklu ve Osmanlı döneminde de “Ladik” adıyla anılmış. Kentin, Hıristiyanlarca dini anlamı büyüktür. Erken Bizans Döneminde metropollük sevisinde dini bir merkez konumundadır. Hıristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birine ev sahipliği yapmıştır.

Ekonomik bakımından çok zengin olan Laodikya halkı, şehre önem vermiş ve birçok sanatsal yapı yapmıştır. O dönemden günümüze Anadolu’nun en büyük stadyumu, 2 tiyatro, 4 hamam, 5 agora, 5 nymphaeumu, 2 anıtsal giriş kapısı, Bouleuterionu, tapınaklar, Peristylli evleri, Latrina, kiliseleri ve anıtsal caddeler gelmiştir. Ayrıca kentin dört bir yanını nekropol (mezarlık) alanları çeviriyor.

Roma Döneminde, kent stratejik önemiyle birlikte, ticaret alanında da büyük gelişme göstermiş. Antik dönemin en ünlü tekstilleri bu kentte dokunmuştur. Antik Kent, 2013’de kültürel miras olarak UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girmiştir.

Laodikya Antik Kenti Tarihi

Laodikya Antik Kenti; Seleukoslar Kralı II. Antiokhos Teos tarafından eşi kraliçe Laodike adına, M.Ö. 3. yy’in ortalarında (M.Ö. 261-253) kurulmuştur. Kent, tarih sahnesine ilk defa, M.Ö. 220’deki Akhaios isyanıyla çıkmış. Akhaios, kentte kendisini kral ilan etmiş ve adına sikke bastırmıştır.

MÖ 190’da, Seleukoslar ile Bergama Krallığı arasında Magnesia Savaşı yapılmış. Savaştan galip ayrılan, Bergama Krallığı kentin yönetimini ele geçiriyor. MÖ 133’de Bergama Kralı III. Attalos’un ölmesi ve Kralın vasiyeti üzerine Roma Cumhuriyet Yönetimi’ne bağlanmıştır

MS 60 yılında meydana gelen çok büyük bir deprem, kenti yerle bir etmiştir. Kent halkı Roma İmparatorluğundan yardım almadan şehri tekrar ayağa kaldırmaya çalışmış. Günümüze kadar gelen yapılar, deprem sonrası inşa edilenlerdir.

M.S. 494’deki büyük depremle Laodikeia tamamen yıkılmış ve bir daha toparlanamamıştır. Kentte yerleşim bir süre daha devam etmiş ve Bizanslı yazarlar, Laodikeia adından nadiren bahset­mişlerdir.

M.S. 494’deki büyük depremle kent tamamen yıkılmış ve bir daha toparlanamamış. Tarihi kayıtlarda da adı geçmeyen kent MS 6. yüzyılda yeni bir depremle sarsılmış ve parlak dönemi sona ermiş. Arap akınları ve su yollarının tahrip edilmesiyle, kent halkı şehri terk etmiş.

Laodikya Antik Kenti Nerede?

Laodikya, Ege Bölgesindeki Denizli ili sınırları içinde bulunuyor. Denizli’nin 6 kilometre kuzeyindedir. Denizli merkezden Valilik önünden 7/1 hatlı belediye otobüsü direk ören yerine gidiyor.

Laodikya Antik Kenti Gezilecek Yerler

Antik kentin kuzeydoğusunda büyük tiyatro bulunuyor. 20 bin kişilik tiyatronun scene'si tamamen yıkılmış olup, cavea ve orkestrası sağlamdır. Büyük tiyatronun 300 metre kuzeybatısında küçük tiyatro bulunuyor. Küçük tiyatro ile Nymphaeum arasında Zeus Tapınağı görülebilir.

Kentin güneybatısında doğu-batı konumunda stadyum ve gimnazyum yer alıyor. Bu bölgede ayrıca meclis binası bulunuyor.

Kentin ana caddesi ile ara caddesi arasında anıtsal çeşme bulunuyor. Sütunlu caddenin güneyinde büyük kilise bulunuyor. Kilisenin sadece taşıyıcı bölümlerinden bir kısmı ayakta duruyor.

Laodikya Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Laodikya ören yerine giriş ücreti 25 Türk Lirasıdır.

Laodikya Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Laodikya, haftanın her günü ziyarete açıktır. Yaz döneminde 08:00-19:00 (Nisan-Eylül), Kış döneminde de 08:00-17:00 (Ekim-Mart) saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Gişe yaz döneminde saat 18:00, kış döneminde saat 16:30’da kapanıyor.

Laodikya Antik Kenti Efsanesi

Laodikya hakkında herhangi bir efsane veya hikaye bulunmuyor.

LaodikyaAntik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

Laodikya ziyaretlerinde hem Müze Kart hem de Müze Kart+ geçiyor.