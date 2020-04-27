Laodikeia Antik Kenti tiyatrosu 2021 yılında etkinliklere ev sahipliği yapacak

Denizli turizminin önemli noktalarından biri olan ve 15 yıldır bünyesindeki eserleri gün yüzüne çıkarılması konusunda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği Laodikeia Antik Kenti’ni ziyaret eden Örki, kazı çalışmalarını yerinde inceledi ve burada çalışanlar için maske temin etti. Başkan Örki, sosyal mesafe kuralları gözeterek yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Başkan Örki’ye çalışmalar hakkında bilgiler verip tarihi kenti gezdirdi. Başkan Örki, kazı heyetinin kullanması için gerekli olan maskeleri Şimşek’e teslim etti.









“Pandemiye rağmen çalışmalarımıza tedbirlerimizi alarak devam ediyoruz”



Laodikeia Antik Kenti’nde kazı çalışmalarının korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak devam ettiğini söyleyen Şimşek, “Bizler burada pandemiye rağmen çalışmalarımızı tedbirlerimizi alarak devam ediyoruz. Laodikeia’nın güzelliklerinin ortaya çıkarılması için 15 yıldan bu yana bakanlığımız, valiliğimiz, üniversitemiz ve belediyelerimizle hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Ramazan Bayramının hemen arkasında Cumhurbaşkanımızın, Kültür ve Turizm Bakanımızın dediği gibi Laodikeia’nın bu güzelliklerini herkes görebilecek. Yoğun programları arasında bizleri burada ziyaret eden Başkan Örki'ye bizzat teşekkür etmek istiyorum. Bu ziyaret bize moral verdi. Aynı zamanda ihtiyacımız olan maskeleri temin etti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.









“15 yılda 100 yıllık eser ortaya çıktı”



Başkan Örki ise Laodikeia Antik Kenti’ndeki çalışmalarını korona virüsün engellemediğini söyleyerek, Laodikeia’nın mevsim güzelliklerini başta Denzililer olmak üzere bütün Türkiye’ye hatta bütün dünyaya bir kez daha yansıtmak ve duyurmak istediklerini ifade etti. Başkan Örki, “Buradaki uzman kadrolarla bu güzel coğrafyamızın içerisinde bulunan medeniyetleri beşiklik yapmış ev sahipliği yapmış olan Laodikeia’yı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Burada 15 yıldır kazılar yapılıyor. Ancak benim kanaatimce bu 15 yıl içerisinde yerli ve milli imkanlarla yapılan bu kazılarda tahmin ediyorum 100 yıllık eser ortaya çıkarıldı. Bundan ötürü çalışan bütün herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde tiyatromuzda çalışmalar sonlanacak. 2021 yılının Mart ayında antik tiyatromuzun içerisinde birçok farklı etkinliklere de ev sahipliği yapabiliriz. Pamukkale Belediyesi olarak turizmimizin biran evvel açılacağı o güzel günleri iple çekiyoruz. Hiç kimse umutsuz olmasın, herkes evinde sağlıkla kalmaya devam etsin. Böyle olsun ki ülkemiz steril bir şekilde bu süreci atlatmış olsun” dedi.