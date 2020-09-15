Lala Mustafa Paşa Camii Nerede? Lala Mustafa Paşa Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Bulunduğu bölgedeki en dikkat çekici mimari yapıların başında geliyor. Eski dönemlerde inşa edilen surların tam olarak orta kesiminde yükselen yapı, özellikleri ve tarihçesi ile diğer camilerden ayrılan özelliklere haiz. İster kültürel seyahat ister iş amaçlı olarak bölgeye yolunuz düşsün, içinde yer aldığı coğrafyanın kendine has mimarisini en iyi şekilde yansıtan Lala Mustafa Paşa Camiyi ziyaret etmeyi kesinlikle unutmayın.

Lala Mustafa Paşa Cami Hakkında Bilgi

Lala Mustafa Paşa Cami'nin orijinal ismi Aziz Nikolas Katedrali'dir. Aziz Nikolas Katedrali, eski bir Katolik mabedidir. Cami, 1328 yılında katedral olarak açılmış, daha sonra 1571 yıllarında ise Osmanlı Devleti tarafından bölgenin ihtiyacını karşılamak amacı ile camiye dönüştürülmüştür Camiye, tarihte Kıbrıs Fatihi olarak anılan Lala Mustafa Paşa'nın ismi verilmiştir.

Lala Mustafa Paşa Cami Nerede?

Lala Mustafa Paşa Cami, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) nin sınırları içerisindeki en güzel liman kentlerinden biri olan Gazi Magosa'da yer almaktadır. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) nin en büyük iki camisinden birisidir.

Lala Mustafa Paşa Cami Tarihi

Lala Mustafa Paşa Cami, Lüzinyanlar döneminde inşa edilmiştir. İnşa edilme tarihi 1298-1312 yılları arasıdır. Lüzinyan kralları, önce Lefkoşa'da St. Sophia Katedrali'nde Kıbrıs Kralı, sonra da Magosa'da St. Nicholas Katedrali'nde Kudüs Kralı olarak taç giymişlerdir. Osmanlı Döneminde 1571 yılında cami haline getirilene dek bu törenlerin yapılmasına devam edilmiştir. Cami, sadece çevrildiği katedralin izlerini değil aynı zamanda Osmanlı mimarisinin etkilerini de en güzel şekilde taşımaktadır.

Lala Mustafa Paşa Camisi Özellikleri

Katedralin en güzel ve korunmuş olan batı cephe mimarisinin Fransa'da bulunan Reims Katedrali'nden etkilendiği görülmektedir. Katedral, gotik tarzda işlemeli pencereleri ile dikkat çekmektedir. Katedralde 16. yüzyıl Venedik galerisi avluda bulunmaktadır. Günümüzde ise bu yapı şadırvan olarak kullanılmaktadır. Girişte yer alan yuvarlak pencerelerin üzerinde bir Venedik Arması vardır. Süslü kabartmaların bazılarında Salamis'teki bir tapınaktan geldiği sanılan hayvan figürleri mevcuttur.

Katedralin apsiti, pek çok Kıbrıs kilisesinde olduğu gibi doğu üslubunda ve üç bölmelidir. Kıbrıs için Hristiyanların en önemli ibadet noktalarından biridir. Cami olarak değiştirilmesinden sonra gotik mimari tarza uygun bir biçimde Osmanlı Devleti tarafından bir minare eklenmiştir. Lala Mustafa Paşa Cami, Gazi Magosa turistik şehrinin kalbi olarak ifade edilmektedir. Lala Mustafa Paşa Cami, toprak rengi ile mavi gökyüzünün altında eşsiz fotoğraf karelerini ziyaretçilerine sunmaktadır.

Lala Mustafa Paşa Caminin iki adet şapeli mevcuttur. İki şapeli olan bu tarihi yapının önünde meşhur eski zamanlardan günümüze kadar varlığını muhafaza eden cümbez ağacı bulunur. Kıbrıs Adası'nın kuzeyinde çok az olarak nadiren görülen tropikal bir incir çeşididir. Yaklaşık olarak 700 yıllık köklü geçmişi ile Kıbrıs adasının yaşayan en yaşlı ağacı unvanını taşımaktadır. Turistlerin yoğun ilgisini gören cümbez ağacının katedralin inşaatına başlanan 1298 yılında dikildiği söylenmektedir. Ağacın gövdesi 2.70 metreden sonra 7 dala ayrılmaktadır.

Tarihi cümbez ağacı, günümüzde de yılda yedi kez meyve vermeye devam eden verimli bir ağaçtır. Cümbez ağacı, Lala Mustafa Paşa Caminin önünde etkileyici ve serinletici gölgesi ile Kıbrıs Adasının sıcak yaz günlerinde camiyi ziyarete gelenleri bir hayli serinletmekte ve insanları kendisine hayran bırakmaktadır.