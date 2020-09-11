Kyzikos Antik Kenti Nerede? Kyzikos Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Türkiye’de çok sayıda antik kent bulunmaktadır ve bu yerleşim yerlerinin genellikle sahil şeridi yakınlarında konumlandırıldığı dikkat çekmektedir.

Kyzikos Antik Kenti Hakkında Bilgi

Kyzikos Antik Kenti’nde yapılan araştırmalar, buradaki yapı tarihinin Neolotik- Kalkolitik Dönem’e uzandığına işaret etmektedir. Burada yaşayan en eski topluluk Dolionlardır. Bundan dolayı da bölgeyi Dolionia olarak tanıyanlar da bulunmaktadır. Ancak Kyzikos Antik Kenti’nin tek adı bu değildir. Buna göre, bölge çok eskiden Arteka ve Belkıs Sarayı olarak da isimlendirilmiştir.

Kyzikos Antik Kenti Tarihi

Kyzikos Antik Kenti hakkındaki tarihi bilgilere Amasyalı Strabon’un kitabından ulaşmak mümkündür. Kendisi, dönemin en önemli coğrafya bilginleri arasında kabul edilir. Strabon’un coğrafi bilgileri paylaştığı kitabında Kyzikos’tan Marmara Denizi’ne köprüyle bağlı bir ada olarak bahsedilir. Bu adaya bağlı büyük bir liman olduğundan da söz edilir. Buna göre, Kyzikos için bir liman şehri benzetmesi yapmak da mümkün olmaktadır.

Milattan önce 410 yılında Persler Kyzikos’a karşı bir saldırı gerçekleştirir. Ancak Bandırma Körfezi’nde yapılan bu savaş, Atinalı Alkibiades’in de yardımı ile Kyzikos’un lehine sonuçlanır. Bu deniz savaşı kalıntıları günümüze kadar ulaşmış olan antik kent için önemli sayılan olaylardan biridir.

Kyzikos Antik Kenti Nerede?

Kyzikos Antik Kenti, Balıkesir iline bağlı Erdek ilçesi sınırlarında yer alır. Erdek, Balıkesir’in en kuzey bölümüne konumlanmış ve Marmara Denizi’ne kıyısı olan bir ilçedir.

Kyzikos Antik Kenti Gezilecek Yerler

Kyzikos Antik Kenti, zamanında Ege Denizi ile Karadeniz arasında bir bağlantı yolu olmuştur. Bu sebeple de lokasyon olarak önemli bir yere sahiptir. Ancak bulunduğu kuşak deprem bölgesidir bu sebeple de zaman içerisinde ağır bir tahribata uğramıştır. Yine de Kyzikos Antik Kenti’ne yapılacak gezilerde yerleşim yerine ait büyük sütunları görmek mümkündür.

Kyzikos Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Kyzikos Antik Kenti’ne giriş için ziyaretçilerden öncelikle müze kart istenmektedir. Müze kart sahibi olan ziyaretçiler, aynı sene içerisinde 2 kez ekstra bir ücret ödemeden bu antik kenti gezebilmektedir.

Kyzikos Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Balıkesir sınırlarında yer alan Kyzikos Antik Kenti için belirlenen ziyaret saatleri yaz ve kış dönemleri içerisinde değişiklik göstermemektedir. Buna göre, ziyaretçiler sabah 08.30 ile akşam 17.30 saatleri arasında Kyzikos Antik Kenti’ni ziyaret edebilmektedir.

Kyzikos Antik Kenti Efsanesi

Kyzikos Antik Kenti için dolaşan bir efsane bulunmaz. Ancak milattan önce 680 senesi için şehrin kurucusu Kyzikos’un altın çağının başlangıcı olarak adlandırılır. Ünlü denizci Kyzikos’lu Eudoxus, kilise tarihçisi Kyzikos’lu Gelasius ve matematikçi Kyzikos’lu Adrastus da zamanında yerleşim yerinde bulunmuş ünlü kişilerdir.

Kentin kurucusu Kyzikos, yöneticilik yaptığı süre boyunca çok sayıda eser inşa ettirmiştir. Onun yaptırmış olduğu başlıca eserleri; Hadrian Tapınağı, Altıköşe kule yapıları, Palata Çeşmesi, Agios Nikolas ve Meryem Ana Kilisesi, genç vaftiz havusu ve Muhle Kalesi olarak sıralamak mümkündür. Ancak bu yapıların neredeyse tamamı geçirilen depremlerin de etkisi ile harap olmuştur.

Kyzikos Antik Kenti’nde Müze Kartı Geçiyor mu?

Kyzikos Antik Kenti, müze kart sahibi olan ziyaretçilerin girişine açıktır. Buna göre yalnızca kart ile antik kente giriş yapılabilmekte ve izin verilen saatler arasında gezinti yapılabilmektedir.