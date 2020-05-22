Kyoto'yla kardeş şehir olan Konya'daki parklarda yüzlerce sakura ağacı var

Kentte sakura ağaçlarını Japon Parkı’nın yanı sıra Ladikli Ahmet Hüdai Parkı, Ecdat Parkı ve adını taşıdığı Sakura Parkı'nda da görmek mümkün. Yaklaşık 20 yıl Japonya'da kalan Konya Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Selim Yücel Güleç, sakura ağacının, kiraz ağacı türünden olduğunu ancak meyve yetişmediğini belirtti. Özellikle çiçek açtığı nisan ayında görselliğiyle insanları etkilediğini ifade eden Güleç, şunları söyledi:







''Şu an Ladikli Ahmet Hüdai Parkı'nda bulunuyoruz ve bu parkın 4 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolunda yüzlerce sakura ağaçları vardır. Sakura, Japon kiraz ağacıdır. Meyvesi olmuyor, çiçeği için Japonya’da yaygın olarak bulunuyor. Çiçek açma mevsimi genellikle nisan ayı ve havanın sıcak olma durumuna göre değişiyor.''







Japonya'da sakura ağacının birlikteliği temsil ettiğini ifade eden Güleç, ''Sakuranın, Japonlar açısından sembol değeri vardır. Japonların her biri, kendisini sakura çiçeğinin bir yaprağına benzetir. Çiçeğin bir yaprağı çok nahiftir, güzeldir, en küçük rüzgarda uçarlar ama; hepsi bir araya geldiğinde ahenkli bir birliktelik oluşturur.









Dolayısıyla Japonlar, bireysel olarak değil de toplum olarak ahenkli bir yapı oluşturdukları zaman üstesinden gelemeyecekleri şeyin olmadığına inanırlar. Bu birlikteliği en güzel temsil eden nesnenin de sakura ağacı olduğunu düşünürler. Japonya'da sakura mevsiminde, insanlar işten sonra sakura ağaçlarının altında piknik yaparlar, gece sakura ağaçlarını seyrederler. Japonya'nın güneyinden kuzeyine kadar, 1 ay boyunca bir festival havası vardır. Sahura mevsimi kutlanıp etkinlik yaparlar' 'diye konuştu.