Kwai Köprüsü Nerede? Kwai Köprüsü Tarihi, Hikayesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kwai köprüsü, inşaatı sırasında oldukça fazla insanın ölümü gerçekleşmiştir. Kwai köprüsünün de bu kadar popüler olmasının sebebi, yapımı esnasında birçok savaş esirinin ölmesi olarak gösterilmektedir. Aynı zamanda 1957 yapımı Kwai köprüsü isimli bir film bulunmaktadır.

Kwai Köprüsü Hakkında Bilgi

Kwai köprüsü, Tayland'da gerçekleşen II. Dünya Savaşı esnasında bir dönem Japon İmparatorluğu tarafından işgal edilmiş olması ile bilinmektedir. Japonların kaybettikleri toprakları geri kazanmaları için tekrar bir savaşa girmeleri ile birlikte savaşın ixleri Kwai köprüsünde kendisini oldukça fazla bir şekilde göstermektedir. Üstelik Kwai köprüsünün kazandığı ün, savaş esnasında yapımı sürmekte olan köprünün inşaatında çalışan işçilerin büyük bir çoğunluğunun hayatını kaybetmesi ile popüler bir hale gelmiştir.

Kwai Köprüsü Nerede?

Kwai köprüsü, Myanmar Tayland sınırına oldukça yakın bir bölgede bulunmaktadır. Kwai nehrinin üstünde yer aldığı için Kwai köprüsü olarak isimlendirildiği düşünülmektedir.

Kwai Köprüsüne Nasıl Gidilir?

Kwai köprüsüne gitmek isteyen kişilerin, öncelikli olarak nerede bulunduğunu bilmeleri gerekmektedir. Kwai köprüsünü görmek isteyen kişilerin, Bangkok üzerinden otobüs ile köprüye ulaşım sağlamaları oldukça mümkündür. Aynı zamanda Kwai köprüsüne gitmek isteyen kişiler günübirlik olarak düzenlenen turlara da katılmayı tercih edebilir. Şehir merkezine çok fazla uzak olmadığı için yürüyerek bile gidebileceğiniz bir mesafede bulunmaktadır.

Kwai Köprüsü Tarihi

Kwai köprüsü, savaş döneminde yapılan ilk köprü değildir. Öncelerde ahşap olarak yapılmış olan Kwai köprüsü her yıkıldığında ve yıprandığında yenilenmiş ve tekrar yapılmıştır. Günümüzde hala ayakta durmakta olan Kwai köprüsü, ziyaretçiler tarafından yoğun bir ilgi görmektedir. Son olarak çelikten yapılmış olan köprü oldukça dayanıklı olmuştur ve hala sağlam olarak durmaktadır.

Kwai Köprüsü Hikayesi

Kwai köprüsü, İngiliz askerlerinin komutanı tarafından verilen bir emir ile Japonları kıskandıracak güzelliğe sahip olan bir köprü yapılmasının istenmesi ile ortaya çıkmıştır. İngiliz askerlerin komutanı tarafından verilen emir sonucunda köprüyü inşa etmeye çalışan İngiliz askerlerinin karşısına bir engel çıkar. İnşa etmeleri istenen köprüyü yıkmak için ortaya çıkan İngiliz komandoları, köprüyü inşa etmek isteyen İngiliz askerlerin işlerini oldukça zorlaştırır. Günümüz de mevcut olarak bulunan Kwai köprüsü II. Dünya Savaşı döneminde yapılmış olan ilk köprü değildir.

Kwai Köprüsü Özellikleri

- Kwai köprüsü yapımında binlerce işçi ve binlerce savaş esiri hayatını kaybetmiştir. Birçok insanın ölümü sonucunda Kwai köprüsü popüler bir hale gelmiştir.

- Kwai köprüsü, İngiliz komutanın emri ile Japonları kıskandıracak bir köprünün yapımının istenmesi sonucundan ortaya çıkmıştır.

- Her yıkıldığında yenisi yapılan Kwai köprüsü son olarak çelikten yapılmıştır ve bu şekildeki günümüze kadar gelmeyi başarmıştır.

- Köprünün hemen yanında savaşta ölen kişilerin anısına özel olarak yaptırılmış bir anıt bulunmaktadır.

- Köprünün yapımı esnasında ölen kişiler büyük bir ses getirdiği için Kwai köprüsü adında oldukça popüler bir film de bulunmaktadır.

- Kwai köprüsünün stratejik konumu bakımından oldukça önemli olduğu söylenebilir.

- Kwai köprüsü üzerinden geçen nostaljik bir trende bulunmaktadır. Üstelik uygun bir ücret karşılığında bu tren ile köprünün üzerinden geçebilirsiniz.

- Köprünün başlangıç noktasında haftasonlarına özel olarak küçük bir market kurulmaktadır. Gece saatlerinde kurulan bu markete denk gelmek için ziyaretinizi ayarlayarak güzel bir alışveriş yapmak isteyebilirsiniz.