Kuzuyayla Tabiat Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz aylarında gidilebilecek ve oldukça sakin yerlerden birisi olan Kuzuyayla Tabiat Parkı, Kocaeli’nde yer almaktadır. Özellikle başta İstanbul olmak üzere Kocaeli’nin İzmit ilçesi ve Sakarya’ya yakınlığı ile ünlüdür.

Kuzuyayla Tabiat Parkı Hakkında Bilgi

İlk olarak 2011 yılında özel olarak koruma altına alındığı ilan edilmiş olan Kuzuyayla Tabiat Parkı, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Kartepe’nin Maşukiye semtinde yer alan bu eşsiz tabiat parkı, eşsiz manzarası ve özel kaynakları ile birlikte adeta huzurlu bir vakit geçirmek isteyen kişilere hitap ediyor. Bölgede yer alan ormanlık alanlarda ister piknik yapabilir, isterseniz de geceyi orada kamp yaparak geçirebilirsiniz. Türkiye’nin önemli gölleri arasında bulunan Sapanca Gölü manzarasını izleyebilecek olduğunuz ortamda dikkat etmeniz gereken yabani hayvanlar da bulunmaktadır.

Herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşmamak adına bölgede piknik veya kamp yapmak için diğer insanların bulunduğu yerleri seçmeniz ve oralarda ateş yakmanız ya da kamp kurmanız tavsiye edilmektedir. Bu sayede insan çokluğu olan yerlerde yabani hayvanları görme ihtimaliniz ortadan kalkacaktır. Özel olarak korunan milli parka gidiş yolunda karşınıza çok sayıda kayın ağaçları sizleri karşılayacaktır. Aynı zamanda yol üzerinde kestane ağaçlarını görebilirsiniz. Yılın belirli zamanlarında o bölgeyi özellikle kestane toplamak ve aynı zamanda piknik yapmak isteyen kişilerin sayısı oldukça fazladır. Özel şekilde oluşturulan yürüyüş yollarını kullanabilir ve eşsiz huzur ve yeşilliğin yer aldığı orama doğru huzurlu bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

İnsanların çok fazla ziyaret etmiş olduğu Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda aynı zamanda özel piknik masaları, kır kahvesi, çeşme, tuvalet ve namaz kılmak isteyen kişiler içinde mescit alanları da yer alıyor. Milli parka gitmek için genellikle kış aylarını tercih etmeniz önerilir. Soğuk havayı ve karı seven kişiler için en ideal mevsim kış ayıdır. Ancak oldukça soğuk olan bölge, yazın piknik yapmak ve sıcak havalardan bir nebze de olsa kurtulmak adına yaz ayında da tercih edilebilmektedir. Kuzuyayla Tabiat Parkı bölgesinde İzmit Körfezi manzarasını ve tüm Kartepe ve çevresini tepeden izleme şansınızda bulunuyor.

Kuzuyayla Tabiat Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

İstanbul’a yaklaşık 130 km mesafede bulunan Kuzuyayla Tabiat Parkı, Kocaeli merkeze 35 km mesafede bulunuyor. Kuzuyayla Tabiat Parkı Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ve Maşukiye semtinin Derbent beldesinde kalmaktadır. Kuzuyayla Tabiat Parkı’na gitmek için ilk olarak Maşukiye gelmeniz ve oradan da Kartepe tabelalarını takip etmeniz gerekmektedir. Tabelaları izlemenizin ardından yaklaşık 15 km sonra bölgeye ulaşım mümkündür.

Kuzuyayla Tabiat Parkı Giriş Ücreti

Bölgeye günü birlik ve yayan gitmek isteyen kişiler için ayrı, araçları ve kamp kurmak isteyen kişiler için ayrı giriş ücretleri belirlenmiş durumda. Kuzuyayla Tabiat Parkı’na araç kullanmadan giriş yapmak isteyen tek kişinin ödeyeceği ücret 6,50 TL olarak belirlenmiş. Motosiklet girişi 13 TL, otomobil 20 TL, minibüs 58 TL, otobüs 175 TL, midibüs 15 TL’dir. Bölgede kamp yapmak ve çadır kurmak için 30 TL, karavan ile kalmak içinde 40 TL ücret ödemek gerekiyor.

Kuzuyayla Tabiat Parkı Ziyaret Saatleri

Kuzuyayla Tabiat Parkı’na gitmek için herhangi bir giriş ya da çıkış saati sınırı koyulmamış. Bu nedenle bölgeye istenen gün ve istenen saatler aralığında sorunsuz olarak giriş yapabilirsiniz.