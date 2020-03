Kuzey’in başkenti: Kiev

1- Türk mutfağından esintiler de var



Kiev zengin bir mutfağa sahip. Yeme-içme mekânlarının mönülerinde sadece Slav lezzetleri değil, Orta Avrupa hatta Türk mutfağına özgü yemekler de var. Kiev mutfağının olmazsa olmazı ‘borş’ çorbasını (pancar ve dana etli geleneksel bir lezzet) mutlaka deneyin. Bir tür kebap olan ‘şaşlık’ ve ‘kapuska’, yemekleri de tanıdık seçenekler. Tatlı sevenlere ise kuru üzüm ve süzme peynir dolgulu bir tür krep olan ‘nalisniki’yi öneriyoruz.









2- Bitmeyen eğlence!



Ukrayna’nın her şehrinde olduğu gibi Kiev gece hayatı da hareketli. Kulüpler saat 22.00’de, barlar ise saat 20.00’de açılıyor. Dilerseniz Sky Bar’ın sunduğu panoramik şehir manzarasının keyfini DJ performansı eşliğinde çıkarabilirsiniz. Bu mekânı ünlü isimlerin de tercih ettiğini not düşelim. Canlı müzik dinlemek içinse Pivarium popüler bir seçenek. Kiev’de eğlence yerleri sabahın ilk ışıklarına kadar açık, mekan mekan da dolaşabilirsiniz.









3- Klasik simgeler...



Kiev’in en güzel özelliklerinden biri de görülmesi gereken yerlerin birbirine yakın olması. St. Sophia Kilisesi şehrin simgelerinden. 1037 yılında Prens Yaroslav tarafından yaptırılmış ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde. St. Sophia’nın karşısında ise St. Michael Katedrali var. İki katedral, kapıları karşılıklı gelecek şekilde inşa edilmiş. Kiev’e hâkim tepelerden birinde bulunan 102 metre yükseklikteki Mother Motherland Heykeli de turistlerin ilgisini çekiyor. 1981’de tamamlanan yapı, sağ elinde 16 metre uzunluğunda ve dokuz tonluk bir kılıç, sol elindeyse kalkan tutuyor.









4- Parkların içindeki şehir



Kiev’e sadece yeşil alanlarını gezmek için bile gidebilirsiniz. Goethe’nin kent için “İçinde parklar olan şehirler gördüm ama parkın içinde şehri ilk kez görüyorum” dediği biliniyor. En ünlü parklardan biri Hydropark, Dinyeper Nehri kıyısında ve yaz aylarında plaj olarak da kullanılıyor. Yine Hydropark bünyesindeki ‘Miniature’ de şehrin mimarisinden örnekleri görebileceğiniz önemli bir gezi alanı. Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi bünyesindeki Hryshko Ulusal Botanik Bahçesi’ne de mutlaka uğrayın. 13 bini aşkın bitki, çiçek ve ağaç çeşidi bir arada. Son olarak 1874 yılında yapılan Mariinsky Park, ismini hemen yanındaki Mariinsky Sarayı’ndan almış. Parkta temiz havada yürüyüş yaparken şehir manzarasının da tadını çıkarmak mümkün.









5- Kiev’e özgü hediyelikler



Şehirde yakın geçmişte pazarlar ve caddeler üzerindeki küçük butiklerle sınırlı olan alışveriş rotalarının yerini günümüzde modern alışveriş merkezleri almış. En ünlüleri, Mandarin Plaza ile Globus Mall. Antonovycha Caddesi üzerindeki Ocean Plaza, Kiev’in en büyük ikinci alışveriş merkezi. Kiev’e özgü geleneksel hediyelikler almak isterseniz ‘Petrikivka’ tarzı seramikler, rengârenk paskalya yumurtaları, matruşka bebekler ve bölgeye özel bir içki çeşidi olan ‘Horilka’ aklınızda bulunsun.









6- Müzeleri de çok ünlü



Şehirde çok sayıda müze var. Merkezin 10 kilometre dışındaki ‘Museum of Folk Architecture and Folkways of Ukraine’ içerdiği geleneksel unsurlarla turistlerin uğrak noktası. Görülmesi gereken bir diğer müze, nükleer felakete tanıklık edebileceğiniz Ulusal Çernobil Müzesi. Son önerimiz şehrin en popüler müzelerinden biri olan Sokak Müzesi (One Street Museum). Andriyivski Yokuşu üzerinde. Şehrin tarihinde kısa bir yolculuk için buraya da uğramalısınız.