Kuzey Sentinel Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kuzey sentinel adası, Hindistan da yer almakta olan bir adadır. Ada da yaşayan yerli bir kabile oldukça uzun yıllar önce Afrika'dan Asya'ya göç etmiştir. Sonrasında ise dünyadan tamamen izole bir şekilde yaşamaya devam etmişlerdir. Adaya yaklaşan kişilere ise dostça bir tavır sergiledikleri hiç söylenemez. Yerlilerin ise oldukça ilkel bir kabile oldukları söylenebilir.

Kuzey Sentinel Adası Hakkında Bilgi

Kuzey sentinel adası, ada da yaşayan yerli kabile ile adından bahsettiren bir yer olarak bilinmektedir. Adaya yaklaşan yabancılara karşı son derece düşmanca bir tavır sergileyen yerliler, bir kaç kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Hindistan hükumeti tarafından alınan bir karar ile Kuzey sentinel adasına giriş yasaklanmıştır. Bu bölge yasak bölge olarak ilan edilmiştir.

Kuzey Sentinel Adası Tarihi

Kuzey sentinel adasına 60.000 yıl önce gelerek yerleştiler düşünen yerlilerin sonrasında bu ada da tamamen dünyadan kendilerini izole ederek yaşadıkları tahmin edilmektedir. Adaya yaklaşan herkese karşı düşmanca ve saldırganca bir tavır izleyen yerliler avlanmak için adaya yaklaşan balıkçıları da öldürmüştür. 2005 yılında ise adanın doğasını korumak amacı ile yasaklı bölge ilan edilmiştir. Sonrasında ise iki balıkçı dışında giden kimse olmamıştır.

Kuzey Sentinel Adası Nerede?

Kuzey Sentinel Adası, Bengal körfezi üzerinde bulunmaktadır. Hint okyanusu üzerinde bulunan Kuzey sentinel adası, Hindistan da yer almaktadır.

Kuzey Sentinel Adasına Nasıl Gidilir?

Öncelikle belirtelim ki Kuzey sentinel adası gitmek isteyeceğiniz tarzda bir ada değildir. Ayrıca Hindistan hükumeti tarafından gidilmesi yasaklanan bölgeler arasında yer almaktadır. Ada da yaşayan Sentinel yerlilerinin saldırgan tavırları sebebiyle adaya gitmek mümkün değildir. Adaya yaklaşan kişileri mızraklar ve oklar ile karşılayan yerliler düşünüldüğü zaman, Kuzey sentinel adası gitmek isteyeceğiniz yerler arasında bulunmayacaktır.

Kuzey Sentinel Adası Gezilecek Yerler

Kuzey sentinel adası, ada da bulunan yerliler sayesinde gezilecek bir yer olarak ifade edilememektedir. Adaya ulaşım sağlamak mümkün olsa bile yerliler sayesinde adaya ayak basmak imkansız bir hal almaktadır. Öyle ki adaya yaklaşan kişileri Sentinel yerlileri oklarla ve mızraklarla karşılamaktadır. Durum böyle olunca da adayı gezmek mümkün olmamaktadır.

Kuzey Sentinel Adası Konaklama Şartları

Kuzey sentinel adasında yaşayan yerli kabile sayesinde adaya yaklaşmak mümkün olmamaktadır. Bu sebeple de yabancıların adaya girmeleri ve gezmeleri bile söz konusu olmamaktadır. Dolayısıyla adaya girilemeyeceği için konaklama imkanı da bulunmamaktadır.

Kuzey Sentinel Adası Özellikleri

l Kuzey sentinal adasının en belirgin özelliği olarak ada da yaşayan yerliler söylenebilir. Ada da yaşayan yerlilerin saldırgan tavırları sayesinde adaya girmek mümkün olmamaktadır.

l Hindistan hükumeti tarafından adaya girişler tamamen yasaklanmıştır. Kuzey sentinel adası yasaklı bölge olarak belirlenmiştir.

l Kuzey sentinel adası, hiç gelişmeyen ilkel bir kabile olarak uzun yıllar boyunca yaşantılarına devam etmektedir.

l Dış dünya ile hiç bir teması bulunmayan ada yerlileri, hiç bir şekilde bağışıklık sahibi olmadıkları için adadan çıktıklarında kolaylıkla ölebilir.

l Dünyada ziyaret etmesi en zor olan bölge olarak geçen Kuzey sentinel adası hem yasaklar hem de ada yerlilerinin saldırgan tavırları göz önünde bulundurulduğu zaman hiç gitmek isteyeceğiniz bir yer olmayacaktır.