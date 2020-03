Kuzey Kıbrıs'ta denemeniz gereken 5 klasik lezzet

Baharat bombası: Şeftali kebabı

Kıbrıs’ın kendine özgü bu lezzeti, keçi ve koyun kıymasına baharat katılıp içyağına sarılarak yapılan bir kebap çeşidi. Soğan ve maydanoz ile doldurulduktan sonra ızgarada pişirilen şeftali kebabı salata ve patates kızartmasıyla birlikte servis ediliyor.









Kış aylarının vazgeçilmezi: Kolokas

Eğer ziyaretiniz kış aylarına denk geliyorsa bu lezzeti mutlaka denemelisiniz. Kolakas, patatese çok benzeyen bir bitki. Bir tanesi yaklaşık 4-5 kilo civarında oluyor. Kolakas yemeği etli ve tavuklu olarak iki çeşit yapılıyor. Bu lezzeti Kıbrıs’ta ev yemeği yapan her restoranda bulabilmeniz mümkün.







Kahvaltıda mutlaka: Pilavuna

Poğaçaya benzeyen bu hamur işi özellikle kahvaltılarda tüketiliyor. Lor peyniri, hellim, damlasakızı ve kuru üzüm ilave edilerek hazırlanıyor. Tatlı-ekşi bir tadı olan poğaça çeşidi her damak zevkine hitap ediyor.









Bölgenin gözde ‘mantısı’: Pirahu

Mantıya benzer bir lezzet olan pirohu, hamurun içine et yerine peynir veya patates konularak yapılıyor. Pirohu üzerine kaşar peyniri rendelenip ceviz serpilerek servis ediliyor.









Hellimin en lezzetli hali: Hellim böreği

İnce açılmış hamurun içine hellim peyniri konularak, bildiğimiz gözleme gibi hazırlanıyor. İşin sırrı hamurun inceliği ve hellimin kalitesinde... Kare şeklinde kesilerek pişirilen börek sıcakken üzerine bal dökülerek sunuluyor.