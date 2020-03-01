MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriKuzey Kıbrıs'ta denemeniz gereken 5 klasik lezzet
GeriSeyahat Kuzey Kıbrıs'ta denemeniz gereken 5 klasik lezzet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kuzey Kıbrıs'ta denemeniz gereken 5 klasik lezzet
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 01.03.2020 - 08:35,Son Güncelleme:/

Kuzey Kıbrıs'ta denemeniz gereken 5 klasik lezzet

Kıbrıs denince akla ilk olarak ‘hellim’ gelse de bölge mutfağında çok daha fazlası var. Önerdiğimiz lezzetleri tatmadan dönmeyin!

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Baharat bombası: Şeftali kebabı
Kıbrıs’ın kendine özgü bu lezzeti, keçi ve koyun kıymasına baharat katılıp içyağına sarılarak yapılan bir kebap çeşidi. Soğan ve maydanoz ile doldurulduktan sonra ızgarada pişirilen şeftali kebabı salata ve patates kızartmasıyla birlikte servis ediliyor.

Kuzey Kıbrısta denemeniz gereken 5 klasik lezzet



Kış aylarının vazgeçilmezi: Kolokas
Eğer ziyaretiniz kış aylarına denk geliyorsa bu lezzeti mutlaka denemelisiniz. Kolakas, patatese çok benzeyen bir bitki. Bir tanesi yaklaşık 4-5 kilo civarında oluyor. Kolakas yemeği etli ve tavuklu olarak iki çeşit yapılıyor. Bu lezzeti Kıbrıs’ta ev yemeği yapan her restoranda bulabilmeniz mümkün.

Kuzey Kıbrısta denemeniz gereken 5 klasik lezzet


Kahvaltıda mutlaka: Pilavuna
Poğaçaya benzeyen bu hamur işi özellikle kahvaltılarda tüketiliyor. Lor peyniri, hellim, damlasakızı ve kuru üzüm ilave edilerek hazırlanıyor. Tatlı-ekşi bir tadı olan poğaça çeşidi her damak zevkine hitap ediyor.

Kuzey Kıbrısta denemeniz gereken 5 klasik lezzet



Bölgenin gözde ‘mantısı’: Pirahu
Mantıya benzer bir lezzet olan pirohu, hamurun içine et yerine peynir veya patates konularak yapılıyor. Pirohu üzerine kaşar peyniri rendelenip ceviz serpilerek servis ediliyor.

Kuzey Kıbrısta denemeniz gereken 5 klasik lezzet



Hellimin en lezzetli hali: Hellim böreği
İnce açılmış hamurun içine hellim peyniri konularak, bildiğimiz gözleme gibi hazırlanıyor. İşin sırrı hamurun inceliği ve hellimin kalitesinde... Kare şeklinde kesilerek pişirilen börek sıcakken üzerine bal dökülerek sunuluyor.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle