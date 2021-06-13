Kuzey Ege’nin butik güzelleri

1) NEFES KESEN MANZARA

Simurg Inn, Ayvacık





Ahmetçe Köyü’ndeki otel adını, ruhun yücelmesini ve yaşarken yeniden doğuşunu simgeleyen Zümrüdüanka kuşundan, yani Simurg’dan alıyor. Yüksek tavanlı geniş odaları deniz manzaralı. Hepsi farklı dekore edilmiş 5 oda ve 3 taş evle hizmet veriyor. Ebru Erke “Benim bölgedeki bir numaram Simurg Inn” diyor. Tel: (0536) 611 98 28

2) SAKİNLİK VE SADELİK

İda Costa, Assos





Ege mimarisine sadık kalarak, taşın güzelliğini yeşilin güzelliğiyle buluşturdukları 9 dönümlük bir alanda kurulu. Farklı tiplerde 20 odası var. Hepsinde sakinlik ve sadelik ön planda. Saffet Emre Tonguç oteli “İda Costa’da her şey doğayla uyumlu konumlanmış; size de bu uyumun parçası olmak kalmış. Zeytin ağaçları, lavantalar, alabildiğine yeşil ve bol oksijen ziyaretçileri bekliyor” diye anlatıyor. Tel: (0286) 764 00 10

3) SON TEKNOLOJİ ODALAR

Hotel Caeli, Eceabat





Otelin 21 odası var. Hepsi akıllı oda olarak düzenlenmiş. Klima, aydınlatma, multimedya sistemlerinin tümünü odanızdaki iPad üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Otelde, dünyaca ünlü sanatçılara ait resimden heykele 36 eser var. En ünlüsüyse Seçkin Pirim’e ait ‘Gate of Heaven’ (Cennetin Kapısı). Deniz Sipahi’nin önerisi. Tel: (0286) 854 83 36

4) ANTİK YUNAN MİMARİSİ

Cunda Despot Evi, Ayvalık





6’sı süit olarak düzenlenmiş 28 odası var. Serda Büyükkoyuncu “Antik Yunan tapınaklarını andıran bir mimariyle şık bir dekorasyonun muhteşem birleşimi. Havuzu çok güzel ama deniz isterseniz, anlaşmalı oldukları plajı kullanabilirsiniz. Zeytin ağacı yağlarının başrolde olduğu ‘Yund SPA’ çok keyifli” notunu aktarıyor. Tel: (0266) 327 19 00

5) DENİZE ÇOK YAKIN

Macaron Konağı, Ayvalık





150 yıllık tarihi bir konağın restore edilmesiyle ortaya çıkan otel, 12 odayla hizmet veriyor. Denize sadece 100 metre mesafede. Nurgül Büyükkalay “Ayvalık’ın kalbinin attığı arnavutkaldırımlı dar sokaklarıyla meşhur mahallesindeki otelin cumbalı, taş duvarlı, sardunya balkonlu odaları arasında seçim yapmak zor” diyor. Tel: (0530) 110 22 41

6) ZEYTİNLİĞİN ORTASINDA

Teomida, Burhaniye





Kuzey Ege’de, Edremit Körfezi’nin güneyinde, Kaz Dağları ve Edremit Körfezi manzarasına hâkim bir konumda. Otel bir buçuk hektarlık zeytinliğin ortasında. Mutlu Tönbekici “Burhaniye’nin dışında nefis bir zeytin deryası içinde modern bir butik otel. Gurme yemekleri parmak yalatan cinsten” diye belirtiyor. Tel: (0266) 426 11 61