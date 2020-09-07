Kuzalan Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Kuzalan Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Kuzalan Şelalesi doğal güzellikleri ile pek çok yerli ve yabancı turistin dikkatini çekmektedir. Karadeniz'in saklı kalan güzelliklerinden olan bu bölge her sene binlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır.

Kuzalan Şelalesi Nedir?

Kuzalan Şelalesi mavi ve yeşilin her tonunu içerisinde barındıran ve ziyaretçilere görsel bir şölen yaşatan bir Tabiat parkıdır. Kuzalan Şelalesi fındık ile ünlü Giresun'da bulunmaktadır. Bu bölge Giresun'un yüzlerce doğal güzellik alanından yalnızca bir tanesidir.

Kuzalan Tabiat Parkında kalkerli su kaynağından gelen 1800 metre uzunluğunda traverten grubu bulunmaktadır. Bu Tabiat parkı içerisinde pek çok büyük ve küçük göl de bulunmaktadır.

Kuzalan Şelalesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Kuzalan Şelalesi Karadeniz'in oldukça önemli şehirlerinden biri olan Giresun ilinde bulunmaktadır.

Kuzalan Şelalesine Nasıl Gidilir?

Kuzalan Şelalesi Giresun'un Dereli ilçesine 20 kilometre uzakta bulunmaktadır. Şehir merkezine ise yaklaşık olarak 50 kilometre uzaklıkta bulunur. Giresun Şebinkarahisar yolundan Kuzalan Tabiat Parkına gidilmektedir.

Buraya toplu taşıma araçları ile de gitmek mümkündür. Bunun için şehir merkezlerinden kalkan Giresun Şebinkarahisar minibüsleri ile gidilebilir.

Kuzalan Şelalesi Nasıl Oluşmuştur?

Kuzalan Şelalesi 4.820 dönüm alan içerisinde bulunmaktadır. Park içerisinde travertenler bulunur. Burası Amerika'da bulunan Yellowstone Ulusal Parkın'dan sonra büyüklük olarak ikinci sıradadır. Bu sebeple de Pamukkale Travertenlerinden farklı bir özelliği vardır.

Kuzalan Şelalesi Özellikleri

Kuzalan Şelalesi bitki örtüsü bakımından da biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Karadeniz Bölgesi de en fazla yeşilliğin bulunduğu yerdir. Bu sebeple de burada çok güzel görüntüler oluşmaktadır. Farklı mevsimlerde farklı renkleri sebebi ile görsel bir şölen oluşturmaktadır. Burada mükemmel fotoğraflar çekilmekte mümkündür.

Kuzalan Şelale Parkında kamp, bisiklet sporu, yürüyüş, yapmak da mümkündür. Bunun dışında park içerisinde seyir kuleleri da bulunur. Bu kulelere çıkarak parkın tamamını görebilir ve pek çok fotoğraf çekebilirsiniz.

Burada çadır kampı yapmak da mümkündür. Ayrıca Kuzalan Park içerisinde sincap ve tavşan gibi hayvanları doğal alanlarında görmeniz de mümkündür.

Eğer orman bisikletiniz varsa burada doğal güzellikler arasında bisiklet sürmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Kuzalan Şelalesi Tabiat Parkı İçerisinde kolay, orta ve zor olmak üzere yürüyüş parkurları bulunmaktadır. Bunlar arasından dilediğinizi seçerek yeşillikler arasında güzel bir doğa yürüyüşü yapmanız mümkündür.

Kuzalan Şelalesi Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Kuzalan Şelalesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tarafından 2013 yılında Tabiat Parkı olmuştur. Muhteşem doğal güzellikleri ile görenleri hayran bırakmaktadır.

Kuzalan Şelalesi Giriş Ücreti

Kuzalan Şelalesine giriş yapılırken belli bir miktar para ödemek gerekmektedir. Şelaleye yaya olarak girişlerde kişi başı 10 TL alınmaktadır. Araç ile girecek olanların ise 15 TL ödemesi gerekir.

Kuzalan Şelalesi Ziyaret Saatleri

Kuzalan Şelalesi Haftanın her günü ziyaretçileri ağırlamaktadır. Şelaleyi sabah 07:00 ile akşam 19:00 saatleri arasında ziyaret etmeniz mümkündür.

Kuzalan Şelalesi içerisinde bölgeye ait yöresel yemekler de satılmaktadır. Burada doğal güzellikler içerisinde muhteşem bir Karadeniz kahvaltısı yapmanız mümkündür. Birbirinden güzel kahvaltı seçenekleri ile tadı damağınızda kalacak bir kahvaltı deneyimi yaşarsınız.

Kuymak Karadeniz bölgesinin meşhur yemeklerinden bir tanesidir. Genellikle kahvaltıda yeniyor olsa da günün dilediğiniz her saatinde bu yiyeceği tüketebilirsiniz. Muhteşem lezzeti ile beğendiğiniz bir yemek olacaktır.

Karadeniz Pidesi de yöreye ait meşhur yiyecekler arasındadır. Buraya gelmişken bu ekmekten yemeden gitmemelisiniz.