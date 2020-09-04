Kuşadası'ndaki milli parka ziyaretçi akını

Ege Bölgesi'nin gözde turizm kenti Kuşadası'nda sahip olduğu eşsiz doğal güzelliğiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde kapılarını ziyaretçilerine tekrar açtı. Kuşadası'na 28 kilometre uzaklıkta yer alan ve 17 kilometrelik sahil şeridine sahip tabiat harikası park, tatil için Kuşadası'na gelenlerin gözdesi oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı 1 Haziran- 31 Ağustos aylarını kapsayan 3 aylık dönemde, 160 bin araçla 789 bin kişi ziyaret etti. Toplam 27 bin 600 hektarlık alandan oluşan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, bünyesinde 804 çeşit bitki türünü barındırıyor. Ayrıca 38 memeli, 45 sürüngen ve 260 kuş türünün de yaşadığı park, yılkı atı, alageyik, yabani sığır ve yaban domuzu gibi hayvanlara da ev sahipliği yapılıyor.









İstanbul'dan tatilini geçirmek için Kuşadası'na geldiğini belirten mali müşavir Ramazan Büyükelçi (57), "Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın adını internette güzel vakit geçirebileceğimiz yerleri araştırırken gördük. Daha sonra ziyaret etmeye karar verdik. Burası denizi, kumsalı ve sahip olduğu eşsiz tabiat güzelliğiyle cennetten bir köşeye benziyor. Herkese Kuşadası'na gelip, Milli Park'ı görmesini tavsiye ediyorum" dedi.









Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay kapalı kaldığını hatırlatan Milli Park Müdürü Koray Aşık ise "Geçen yıl 1 milyon 500 bin kişiyi ağırladık. Şu ana kadar 789 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Sezon sonuna kadar 1 milyon misafiri hedefliyoruz. Görevli personelimizle Milli Park'a gelen herkesin güvenli ve hijyenik bir ortamda zaman geçirmesi için çalışıyoruz. Tesisimiz, koronavirüse karşı her gün dezenfekte ediliyor" diye konuştu.