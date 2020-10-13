Kuşadası Plajları 2020 - Kuşadası'nda Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Kuşadası Aydın'ın bir ilçesidir. Aydın'ın ve Ege bölgesinin en güzel ilçelerinden birisidir. Yaz aylarında en çok tercih edilen plajlara sahip bir bölgedir.

Kuşadası'nda Denize Girilecek En İyi Ücretli Plajlar

1) Tren Beach Club

Kuşadası'nın en popüler plajları arasında Tren beach club gelmektedir. Birçok imkanın yer aldığı bu plajda muhteşem bir işletme bulunmaktadır. Hem şezlong hem de şemsiye kiralayabiliyorsunuz. Aynı zamanda eğer güneşlenmek için bir güneş kreminiz yoksa yine burada yer alan işletme sayesinde güneş kremi de satın alabilirsiniz. Tren beach club plajı girişi 60 TL olan bir plajdır. Tertemiz suyu ile ziyaretçilerini ağırlayan bu plaj her geçen yıl popülerliğini arttırmayı başarmaktadır. Bu plaj Kuşadası'nın ve çevrenin en ünlü plajları arasındadır.

2) Jade Beach Club

Kuşadası'nın en çok sevilen ve tercih edilen plajlarından birisi de Jade beach clubtır. Jade beach club oldukça ince bir kuma sahiptir. Kumsalı son derecede temiz olan bu plaja girdikten sonra benzersiz bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda yüzdüğünüz esnada can kurtaran hizmeti de yine bu plajda bulunmaktadır. Şezlong ve şemsiye kiralama giriş ücretine dahildir. Jade beach cluba giriş için 50 TL ücret ödüyorsunuz. Bütün imkanlardan faydalanabilirsiniz.

3) Miracle Beach Cub

Kuşadasının bir diğer ünlü plajı da bu plajdır. Miracle beach club mükemmel güzellikte olan bir plajdır. Kadınlar plajına da oldukça yakın bir konumda yer alır. Bu plaja giriş ücreti 50 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyata her şey dahildir.

Kuşadası'nda Denize Girilecek En İyi Ücretsiz (Halk Plajları)

1) Yılancıburnu Plajı

Kuşadası'nın ücretsiz plajlarından olan Yılancıburnu plajı ulaşımı son derecede kolay olan bir plajdır. Kuşadası merkezden direkt olarak bu bölgeye geçiş mümkündür. Doyasıya yüzmek ve eğlenmek bu plajda mümkündür. Şezlong ve şemsiye kiralama hizmeti de bulunmaktadır. Bu plajda akşam saatlerine kalmanız durumunda ise gece etkinlikleri bulunmaktadır. Gece etkinliklerine katılarak muhteşem bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz.

2) Güvercinada Plajı

Güvercinada plajı Kuşadası'nın popülaritesi yüksek olan plajlarından birisidir. Oldukça kalabalık bir plaj olan bu plajda güzel bir tatil deneyimi yaşamak içten bile değil. Kayalık bölgeden direkt olarak denize girebilirsiniz. Aynı zamanda kumsalı da oldukça ince kumdur. Bundan dolayı kumsalında yürümek son derecede kolay ve yormaz. Tek dezavantaj olarak sahil kısmı görülebilir. Çünkü plajın sahil kısmı oldukça dardır. Bundan dolayı yer bulma konusunda sıkıntılar yaşanabilir.

3) Yeşil Plajı

Nezih bir plaj ortamı arıyorsanız yeşil plajı tam da size göre. Yemyeşil bitki örtüsüne sahip olan bu plaj ailecek gelebilecek ve denize girilebilecek bir plajdır. Yeşil plajı huzurlu bir şekilde tatil yapmanızı sağlayan bir plajdır. Girişler tamamen ücretsizdir. Şezlong ve şemsiye kiralama ise ücrete dahildir.