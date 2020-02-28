Kuş Cenneti'nin nadir misafirleri

Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarının biri olarak dikkati çekiyor.







UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2016 yılında alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 356 kuş, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türüne yaşam alanı oluşturuyor.







Biyolojik çeşitliliğin oldukça fazla olduğu deltada nesli tükenmekte olan saz horozları görüntülendi.