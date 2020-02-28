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Kuş Cenneti'nin nadir misafirleri
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 28.02.2020 - 10:43,Son Güncelleme:/

Kuş Cenneti'nin nadir misafirleri

Nesli tükenmekte olan saz horozu Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde görüntülendi.

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Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarının biri olarak dikkati çekiyor.

Kuş Cennetinin nadir misafirleri


UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2016 yılında alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 356 kuş, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türüne yaşam alanı oluşturuyor.

Kuş Cennetinin nadir misafirleri


Biyolojik çeşitliliğin oldukça fazla olduğu deltada nesli tükenmekte olan saz horozları görüntülendi.

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