Kuş Cenneti Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kuş Cenneti Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kuş Cenneti, son dönemde göçmen kuş meraklılarının çokça ziyaret ettiği yerlerin başında gelmektedir. Sadece göçmen kuşlar değil, yerel kuşlarında barınakları olarak devlet korumasında olan Kuş Cenneti, ziyarete açıktır.



Kuş Cenneti Milli Parkı Hakkında Bilgi



Türkiye coğrafi açıdan göçmen kuşların uğrak yeri olarak bilinen bir ülkedir. Bu özelliği ile Türkiye, yabancı kuş gözlemcilerinin de tercih ettiği coğrafyanın başında gelmektedir. Türkiye'de göçmen kuşların ve yerel kuşların uğradığı yerlerin başında ise Kuş Cenneti Milli Parkı gelmektedir. Yaklaşık 25 bin hektarlık bir alan olan Kuş Cenneti, 1959 yılında milli park statüsüne alınmıştır.



Tepeli pelikan, ak pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı, yaban ördeği başta olmak üzere pek çok kuş koloniler halinde burada kuluçka dönemlerinde gelerek yavrulamanın ardından tekrar yaşayabilecekleri alanlara göç ederler. Kuşların tüm yaşamsal faaliyetlerinin net bir şekilde gözlemledikleri bir alan olan Kuş Cenneti, dönem dönem insanların ziyaretine kapatılsa da yılın belirli dönemlerinde açıktır.



Kuş Cenneti Milli Parkı Nerededir?



Kuş Cenneti Milli Parkı, Marmara Bölgesinde yer alan Balıkesir İlinin Bandırma ilçesinde Manyas Gölü üzerinde bulunan bir alandır. Bandırma ilçesinin yanı sıra Manyas ilçesine sınırı bulunmaktadır. Ayrıca Gönen ve Susurluk ilçelerine de oldukça yakındır.



Kuş Cenneti Milli Parkına Nasıl Gidilir?



Kuş Cenneti'ne ulaşım son derece kolaydır. Tüm ulaşım araçlarına yakın olan Kuş Cenneti'ne deniz yolundan İDO, BUDO aracılığı ile Bandırma'dan, Balıkesir Havalimanı ve Bursa Yenişehir Havalimanından da ulaşım sağlanabilmektedir. Gönen, Susurluk, Manyas ve Bandırma ilçelerinden direk olarak otobüsler bulunduğu gibi Balıkesir ilinde de günlük turlar bulunmaktadır.



Kuş Cenneti Milli Parkı Konaklama



Kuş Cenneti Milli Parkı, devlet koruması altında olan bir bölgedir. Bu nedenle de içerisinde kamp yapmak konaklamak mümkün değildir. Ancak en yakın kamp alanı Kapıdağ Yaraımadasında yer almaktadır. Balıkesir'İn her ilçesinden çok kolaylıkla ulaşılabilir bir bölge olmasından dolayı özellikle Manyas, Bandırma, Erdek, Susurluk ve Gönen ilçelerinde yer alan OTel, Motel, Pansiyon, Apartlarda da konaklama imkanları sağlanabilmektedir.



Kuş Cenneti Giriş Ücreti



Kuş Cenneti Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından (eski adı Orman ve Su İşleri Bakanlığı) koruma altında olan bir alandır. Aynı zamanda işletmesi de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle de girişi ücretlidir. 2021 yılı için giriş ücret 10 TL'dir. Öğrenciler için ise giriş ücreti 5 TL'dir. Kuş Cenneti girişinde yönetmelikler için notlar bulunmaktadır. Bu yönetmeliklere uyulmaması takdirde (ateş yakılması, çevre kirliliği gibi) idari para cezası da kolluk kuvvetleri ve bakanlık yetkilileri tarafından uygulanmaktadır. Aynı zamanda burada bulunan hayvanlara zarar verilmesi durumunda adli işlem uygulanmaktadır.



Kuş Cenneti Milli Parkı Özellikleri



Kuş Cenneti Milli Parkı, Manyas Gölü üzerinde bulunan ve yaklaşık olarak 266 çeşit kuşun gözlemlenebildiği bir yerdir. Manyas Gölü bir tatlı su gölüdür. Uludağ Dağları'nın eteklerinde yer almaktadır ve kaynak olarak da buradan beslenir. Göle giriş yasaktır, aynı zamanda çevresinde ateş yakmak ve konaklamak da yasaktır. Yılın her günü ziyaret edilebilir ancak bazı özel durumlarda kapatılmaktadır. Bu nedenle de ziyaret edilmeden önce bakanlığın web sitesinden bilgi alınarak gidilmesi gerekmektedir.