Kuruma tehlikesi yaşayan barajla ilgili son durum sevindirdi

Kocaeli’ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların düşmemesi, sonucunda kentin su ihtiyacının karşılandığı barajlarda su seviyeleri endişe veren seviyelere kadar düştü.







Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 17’ye kadar düşmesi sonrasında 9 Kasım 2019 tarihinde Sapanca Gölü’nden baraja su takviyesi yapılmaya başlandı. Kış mevsiminin gelmesiyle beklenen kar ve yağmur yağışlarının düşmesi ile barajdaki su seviyesi tekrar yükselmeye başladı.







Yüzde 100 doluluk oranına yaklaşan baraj gölü havadan görüntülendi



Su seviyesi yüzde 86'ya yükselen Yuvacık Barajı’nda 43 milyon 790 bin metreküp doluluk oranı ölçüldü. İlin su ihtiyacının karşılandığı Namazgah Barajı’nda ise doluluk oranı 12 milyon 980 bin metreküp ile yüzde 57 seviyesinde ölçüldü. Dolma noktasına yaklaştığı gözlenen Yuvacık Barajı havadan görüntülendi.







