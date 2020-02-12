Kurugöl buz tuttu

Adını yazları kuruyan kış aylarında ise yağmur ve kar sularının erimesiyle birlikte yeniden su tutan Kurugöl'den alan Kurugöl köyü sınırlarında bulunan gölün doğası ve bölgenin temiz havası, doğa tutkunlarına kış aylarında kar beyazı güzellik, bahar ve yaz aylarında yeşillikler, sonbaharda ise doğanın bin bir renk cümbüşü içinde çok güzel manzara oluşturuyor.

Akçakoca'ya 13 kilometre uzaklıkta ki gölün, Akçakoca turizmine neden kazandırılmadığı ise başka bir tartışma konusu olarak duruyor.

Deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 600 metre yükseklikte, meyve ve fındık bahçeleriyle çevrili gölün yüzeyi hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle buz tuttu.

Bu güzel manzarayı fırsat bilenler, donmuş gölün etrafında yürüyüş yaptı, yaktıkları ateşin közünde demledikleri sıcak çayı yudumladı.