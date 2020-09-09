Kurtuluş Savaşı Müzesi Nerede? Kurtuluş Savaşı Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Eski adı 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası olan Kurtuluş Savaşı Müzesinin 1915 yılında inşasına başlanmıştır. Farklı nedenlerden dolayı tam olarak tamamlanamayan bina ilk olarak 1921 yılında tamamlanabilmiştir.

Kurtuluş Savaşı Müzesi Nerede?

Türkiye’nin başkenti olan Ankara’da bulunan Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alıyor. Altındağ’ın tarihi semtlerinden biri olan Ulus bölgesinde yer almaktadır. Kurtuluş Savaşı Müzesine gitmek için otobüs veya metro hattını tercih edebilirsiniz. Metro ile gidecek olan kişilerin Ulus metro durağında inmeleri ve 5 dakika kadar yürüyerek müzeye ulaşmaları mümkündür. Otobüs ile ulaşım için Ulus meydan durağında inip, 5 dakika kadar yürüme mesafesi sonrasında müzeye erişim sağlayabilirsiniz.

Kurtuluş Savaşı Müzesi Tarihçesi

Milli mücadelelerin verildiği dönemlerde millet ile el ele verip açılmış olan Kurtuluş Savaşı Müzesi, o dönemlerde 1. TBMM adı ile açılmıştır. Ancak 1924 yıllarının sonlarında alınmış olan kararın ardından feshedilmiş ve ikinci meclis kurulmasına karar verilmiştir. O zamanki adı 1. TBMM olan Kurtuluş Savaşı Müzesi, CHP genel merkezi olarak kullanılmaya başlanmış ve sonrasında hukuk mektebine çevrilmişti. Aradan geçen uzun yıllar sonucunda 1957 yılında binanın müze olarak kullanılması için düşünceler dolanmaya başlamış ve bina ilk olarak 1961 yılında resmi olarak müze olmuştur.

Kurtuluş Savaşı Müzesi Eserleri

- Koridor: Farklı bölüm ve odaların yer almış olduğu Kurtuluş Savaşı Müzesinde ilk olarak koridor karşımıza çıkıyor. 1918 ile 1923 yılları arasında meydana gelen olaylar ve yaşanan gelişmelerin belge, fotoğraf, tablo ve farklı modeller ile anlatıldığı bölümdür.

- Bakanlar Kurulu Odası: Binanın giriş kısmındaki koridorun sol tarafındaki ilk odadır. İcra ve vekili odası olarak kullanılan bölge, daha önce Riyaset Divanı olarak kullanılmıştır. En önemli kongrelerden birisi olan Sivas Kongresi’nde kullanılan masa ve duvarlarda Cumhuriyet ilan edildikten sonra ilk Bakanlar Kurulu üyesi olan kişilerin fotoğraflarının yer aldığı bölümdür.

- Ercümen Odası (Komisyon Odası): Mustafa Kemal Atatürk’ün o dönemlerde Samsun’a çıkışı, Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi ve Mondros Müterakesi de obje, belge ve fotoğraflar bu bölümde anlatılıyor. Oda koridorun solunda yer alan ikinci odadır.

- Dinlenme Odası: Koridorun solundaki üçüncü oda. O dönemler Meclis kulisi olarak kullanılmış ve çeşitli sergilerin yer aldığı bölümdür. Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişini ifade eden yağlı tablo, meclisin açılışı, Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan harp araçları ve telefon santrali gibi değerleri eşyalarda burada bulunuyor.

- Şar’iye Ercümeni Odası: Burada Kurtuluş Savaşının son demi olan Büyük Taarruz, fotoğraf ve belgeler ile anlatılıyor.

- İdare Odası: Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhurbaşkanı olduktan sonra çekilen ilk fotoğrafı, balkonda çekilen fotoğrafları ve Kurtuluş Savaşında kullandığı dürbün gibi malzemeler burada sergileniyor.

- Meclis Toplantı Salonu: Koridorun sağ tarafında bulunan bölümdür. Büyük toplantı salonu olarak kullanılan alanda, o dönem yansıtılmıştır. Başkanlık ve Divan üyeleri kürsüsü, yerli ve yabancı basın için ayrılan özel alanlar gibi önemli detaylar burada yer alıyor.

- Mescit: Girişin sağındaki ilk odadır. Görünümü sade olan odada yalnızca Kuran rahlesi ve seccadeler yer alıyor.

- Reis Odası: Mustafa Kemal Atatürk’ün meclisteki çalışma odasıdır.

Kurtuluş Savaşı Müzesi Giriş Ücreti

Kurtuluş Savaşı Müzesine giriş için kişi başı 5 TL ödemek yeterlidir. Öğrenciler için ödenmesi gereken ücret 2,5 TL’dir.

Kurtuluş Savaşı Müzesi Ziyaret Saatleri

Müze yalnızca Pazartesi günleri kapalıdır. Onun dışında her gün giriş yapılabilmektedir. Ziyaret saatleri ise 09.00 ile 17.00 arasındadır.

Kurtuluş Savaşı Müzesi Hakkında Bilgi

Kurtuluş Savaşında kullanılan çok sayıda malzeme, Cumhuriyetin ilanı için yapılan antlaşma ve verilen önemli kararların farklı şekilde resmedildiği Kurtuluş Savaşı Müzesi, ilk inşasında yarım kalan binadır. Daha sonra büyük gayretler gösterilmiş ve 5 ile 6 yıl sonraları tam olarak inşası tamamlanmıştır