Kurtuluş Parkı Nerede? Kurtuluş Parkı Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Kurtuluş Parkı 1980 yılında açılmış olan bir parktır. Kurulduğu günden bu yana Kurtuluş Parkı en çok ziyaret edilen parklar arasına girmiştir. Özellikle hafta sonları ailecek burada vakit geçirenlerin sayısı bir hayli fazladır.



Kurtuluş Parkı Hakkında Bilgi



Kurtuluş Parkı 1980 yılından beridir faaliyette olan bir parktır. Bir şehir parkı olan Kurtuluş Parkı içerisinde pek çok eğlenceli aktivitelerin olduğu bir parktır. Yemyeşil bir bitki örtüsüne sahip olan Kurtuluş Parkı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen bir parktır. Kurtuluş Parkı bulunduğu şehrin en kalabalık yerleri arasında yer almaktadır. Kurtuluş Parkı tam olarak yapılmasının da Atatürk dönemine uzandığı bilinmektedir. Tam olarak resmi açılışı da 1980 yılında yapılmıştır.



Kurtuluş Parkı içerisinde masa tenisi ve buz pisti başta olmak üzere birçok faaliyet bulunmaktadır. Aynı zamanda halı saha da bu parkta en popüler olan faaliyetler arasında yer almaktadır. Burada akşamları da yürüyüş ve koşu pisti yapılmaktadır. Yürüyüş yapanların sayısı burada akşamları oldukça fazladır. Çocuklar için birçok çocuk ve oyun alanları da yer almaktadır. Dolayısıyla çocuklu aileler gelince burada sürekli olarak çocuklarını eğlendirmektedirler.



Kurtuluş Parkı çok amaçlı olarak kullanılan bir parktır. Burada nikah salonu da bulunmakta ve düğünler de yer almaktadır. Ulaşımı son derecede merkezi bir konumda bulunmaktadır. Dolmuşlar ve özel araçlarınız ile birlikte buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Ankara'nın en eski parkları arasında yer almaktadır.



Kurtuluş Parkı Nerede?



Kurtuluş Parkı Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer almaktadır. Oldukça merkezi bir konumda yer almaktadır. Kurtuluş parkının Fidanlık mahallesinde yer almaktadır.



Kurtuluş Parkı'na Nasıl Gidilir?



Kurtuluş Parkı'na ulaşım merkezde bulunduğundan dolayı oldukça kolaydır. Ankara'nın birçok bölgesinden direkt olarak Kurtuluş Parkı'na ulaşım sağlayabilirsiniz. Ankara'nın Dikimevi ilçesinde trene binerek Kurtuluş durağında inebilirsiniz. Kurtuluş durağında indikten sonra yürüme mesafesi ile birlikte Kurtuluş Parkı'na ulaşabilirsiniz. Ankara'nın Çankaya ilçesinden de ulaşım sağlamak mümkündür. Çankaya Dikmen Caddesi'nden 145 ya da 154 numaralı otobüse binerek Kurtuluş Parkı'na aktarmasız bir şekilde direkt olarak ulaşım sağlayabilirsiniz.



Eğer Çankaya İlker Caddesi'nden gelecekseniz buradan da 183 numaralı otobüse binebilirsiniz. 183 ya da 186 numaralı otobüsü kullanarak Çankaya İlker Caddesi üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Mamak ilçesinde de yer alan 220 numaralı otobüsler direkt olarak Kurtuluş parkına gelmektedir. 220 ya da 221 numaralı otobüslere binerek aktarmasız bir şekilde Kurtuluş durağında inebilir ve bu parkta vakit geçirebilirsiniz.



Kurtuluş Parkı Tarihi



Kurtuluş Parkı tarihi Atatürk zamanına kadar uzanmaktadır. Atatürk zamanında yapılması başlanılan bu tarihi park 1980 yılında resmi açılışı yapılmıştır. Bir şehir parkı olarak inşa edilmiş bir parktır. Ziyaret edilme yoğunluğu olarak Ankara'nın en yoğun yerlerinden bir tanesidir.



Kurtuluş Parkı Özellikleri



- Kurtuluş parkı 110.000 metre kare yüzölçümüne sahiptir.

- İçerisinde 200 metre karelik bir spor alanı yer almaktadır.

- Ankara'nın en eski parklarından birisi olarak bilinmektedir.

- 49 bin metre karelik bir çim alana sahiptir.

- Lokasyon olarak merkezi bir konumda yer almaktadır.

- Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmektedir.