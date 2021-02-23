Kurtuba Medresesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kurtuba Medresesi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kurtuba Medresesi, Cordoba Katedrali olarak günümüzde hizmet veriyor. Bölgenin yerlileri yapıyı İspanyolca mescit anlamına gelen “Mezquita” olarak biliyor. UNESCO Dünya Mirası listesine 1984’de giren bu yapı, Endülüs Emevi sultanı I. Abdurrahman isteği üzerine yapılmıştır.

Kurtuba Medresesi Hakkında Bilgi

Endülüs Emevi Devleti kurucusu I. Abdurrahman tarafından yaptırılan camiinin asıl adı Kurtuba Ulu Camii’dir. Bazı kayıtlarda medresenin inşası sırasında Sultan’ın da çalıştığı geçmektedir.

Medresenin yapımı için Suriye, Irak ve doğudan getirtilen özel taşlar kullanılmıştır. Genel olarak medrese bir senede tamamlanmış ancak düzenlemeleri ile birlikte 10 senede tamamlanmıştır.

Boyutları açısından İslâm âleminde Ebû Dülef Camii ve Sâmerrâ Ulu Camii’den sonra üçüncü camidir. Yapımı bittikten bir sene sonra cami ibadete açılmıştır. O dönemlerde Cordoba büyüyen ve zengin bir şehir olduğundan dolayı cami de zaman içerisinde büyütülmüştür. Kral El Mansur zamanında bir narenciye bahçesi camiye eklenmiştir.

Kurtuba Medresesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kurtuba Medresesi’nin bulunduğu İspanya’nın Cordoba şehrine Türkiye’den direkt olarak uçuş seferleri bulunmamaktadır. Ancak Malaga, Sevilla ya da Madrid üzerinden aktarmalı ulaşım sağlanabilir.

Şehir merkezinde bulunan Kurtuba Medresesi’ne ulaşım son derece kolaydır. Tren ile ulaşım için ise Cordoba şehir istasyonunda inerek kısa bir yürüyüş ile ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma araçları ile ulaşım için 3 numaralı hattı kullanmak ve San Fernando durağında inmek yeterlidir.

Kurtuba Medresesi Tarihi

Kurtuba Medresesi’nin inşasına 786’da başlanmıştır. Medrese Vadil-Kebir nehri kıyısında konumlanmıştır. İnşası bir sene süren medreseyi I. Abdurrahman’ın oğlu I. Hişam, 90 metre daha büyütmüştür.

I. Hişam’dan sonra tahta oturan II. Abdurrahman, medreseye 8’er sütun ekleterek, medreseyi 25 metre daha büyütmüştür. III. Abdurrahman tahta geçtiğinde ise 20 metre uzunluğundaki minare yıktırılıp yerine daha gösterişli ve yüksek bir minare yaptırılmıştır.

Cordoba’nın kentinin sürekli artan nüfusu göz önünde bulundurularak II. Hakem döneminde camiye 12 sütun daha eklenmiş ve bugünkü halini alması sağlanmıştır.

Kurtuba Medresesi Özellikleri

Kurtuba Medresesi, Hıristiyan, Arap ve Roma mimari izlerini taşıdığı için ayrı bir öneme sahiptir. Yapı 120 * 120 metre karedir ancak yer aldığı alan 180 * 150 metredir. Yapımı aşamasında büyük ölçüde Vizigotlar’a ve antik döneme ait devşirme malzemeyle beraber tuğla ve taşlar kullanılmıştır. Caminin 8,48 metre uzunluğundaki minaresi kare şeklindedir.

Birbirlerinin üzerinden geçen sekiz küçük kubbeden oluşan orta kubbe, ahşap işçilikle bezenmiştir. Beyaz ve kırmızı renkler hakimdir. Duvar ve tavan işlemelerinde Bizans’tan kalma mozaik işlemeciliği kullanılmıştır.

Dışı çok sade gözüken caminin içi birçok gösterişli parçalardan oluşmaktadır. Her biri 10 m uzunluğunda 860 sütun caminin içinde bulunmaktadır. Camiye iki katlı bir hava vermek için bu sütunlar kemerler ile desteklenmiştir. Kemerlerin üst kısımları yarım ay şeklindeyken alt kısımları ise at nalı şeklindedir. Yıl boyunca güneş ışıklarının içeriye girmesini sağlayan bu kemerler toplamda 360 tanedir.

Mihrap ise caminin en çok göz alan bölümüdür. Duvarları altın işlemelerle süslenen mihrabın yüksekliği 14 metredir. En değerli mermer ve süslü tahtalarla ise zemin işlenmiştir.

Kurtuba Medresesi Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

İspanya’nın önde gelen mimarlarından Hernán Ruiz, Juan de Ochoa Praves, Diego de Ochoa Praves ve Hernán Ruiz III birlikte Kurtuba Camii’ni yapmışlardır.