Kurşunlu Camii Nerede? Kurşunlu Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Kurşunlu Camii Eskişehir’de bulunan Odunpazarı ilçesinde bulunmaktadır. Eskişehir ilinin önemli turistik yerlerinden biridir. Kurşunlu Camiinin hemen yanında yer alan Odunpazarı Evleriyle görülmesi gereken yerlerden biridir. Kurşunlu Camii 16. Yüzyıldan itibaren var olan bir cami olmasıyla ve günümüze kadar iyi şekilde korunmasıyla hem turistik geziler için hem de bir ibadethane olarak faal şekilde kullanılmaktadır. Eskişehir’in kültürel hayatını da yansıtan cami ve külliyesi çevresinde atölyeler, el sanatlarına ait çarşılar galeriler ve müzeler bulunmaktadır.

Kurşunlu Camii Hakkında Bilgi

Kurşunlu Camii ile beraber misafirhane, kervansaray, medrese, mutfak, imarethane ve sıbyan mektebi bölümlerinden oluşmaktadır. Birçok bölümü olan bu cami günümüzde hala cami olarak kullanılmaktadır. Caminin geri kalan bölümleri ise çeşitli restorasyonların ardından kütüphane, müze, el sanatları çarşısı, el sanatlarının yapıldığı atölyeler olarak kullanılmaktadır. Külliye inşa edilirken bilinen beton yerine kireç ve yumurta akı gibi maddeler kullanarak elde edilen karışım ile yapılmıştır. Bu karışımın ismine ise “horasan harcı” denilmektedir. Bu harç yapının 500 sene kadar sağlam şekilde kalmasını sağlamaktadır.

Kurşunlu Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Tarihi Odunpazarı Evlerinin yanınsa bulunan Kurşunlu Camii oldukça kolay ulaşılabilecek bir yerde bulunmaktadır. Kişisel araçla ve toplu taşıma aracıyla kolaylıkla ulaşılabilir. Toplu taşıma aracıyla ulaşım sağlamak için Odunpazarı ilçesinde Otogar tarafından gelen tramvaylara binildiği takdirde Atatürk Lisesi Durağında inilmelidir. Özel araçla gidildiği takdirde ise araç için kolaylıkla park yeri bulunabilir.

Kurşunlu Camii Tarihi

Osmanlı Devletinin bir veziri olan ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde vezirlik yapan Çoban Mustafa Paşa’nın yaptırdığı külliyedir. 1517 ila 1525 seneleri arasında inşa edilmiştir. Tasarımını Mimar Sinan’ın baş mimar olmasından önce baş mimar olan Mimar Acem Ali’nin yapmış olduğu söylenmektedir. Mimar Sinan yılların ardından külliyenin yanındaki bölümlerden biri olan kervansaraya restorasyon yapmıştır.

Kurşunlu Camii Özellikleri

Caminin içerisinde bulunan bölümlerden biri medresedir. Külliyenin güneydoğu bölümünde bulunur ve L şeklinde inşa edilen, 20 hücresi bulunan bir yerdir. Ahşap tavana sahip revakların olduğu avluya açılan cephede medreseye ait yatakhane ve dershane bulunmaktadır. Yatakhane günümüzde lületaşı atölyesi olarak kullanılmaktadır. Medrese ise Lületaşı müzesi olarak kullanılmaktadır.

Caminin kubbesi ise kurşunla kaplı olduğu için cami bu isimle anılmaktadır. Keme taş ile yapılmıştır ayrıca mermer sütunlar ile desteklenmiştir. Kubbenin içinde kalem çalışmalarıyla yapılan süsler bulunmaktadır.

İki yanında payandalarla desteklenen kemerli girişi olan kervansaray bulunmaktadır. Dikdörtgen formun olan bu yapı eski dönemlerde kervanlar ve ahır için dinlenme yeri olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise Sıcak Cam Üfleme ve Cam Sanatları Merkezi atölyesi olarak kullanılmaktadır.

Caminin doğu bölümünde bulunan biri kapalı diğeri açık kubbeyle örtülmüş olan iki mekandan oluşan Sıbyan Mektebi bulunmaktadır. Günümüzde burası kütüphane olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda 4 kubbesi olan bir çatının örtmüş olduğu, yan yana odalardan oluşan misafirhanede bulunmaktadır. Aynı zamanda bir aşevi ve imarethane de bulunmaktadır. Günümüzde imarethane ise Nikâh Salonu olarak kullanılmaktadır.

Kurşunlu Camii Hikayesi

Kurşunlu Camii Osmanlı devletinin ilk baş mimarı olan Acem Ali tarafından yapılmıştır. Ardından tarihin en önemli mimarı olan sonraki baş mimar Mimar Sinan tarafından restorasyon çalışmaları yapılmıştır.

Kurşunlu Cami Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Kurşunlu Caminin mimarı Osmanlı Devletinin ilk baş mimarı olan Acem Ali tarafından yapılmıştır.