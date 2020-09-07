Küreklidere Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Küreklidere Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Küreklidere Şelalesi, şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunan, mutlaka görülmesi gereken olağanüstü bir dinlenme alanı olarak göze çarpıyor. Doğa yürüyüşü yapmayı sevenlerin sıklıkla gitmeyi tercih ettiği şelalelerden birisi Küreklidere Şelalesi'dir. Kent ormanına piknik yapmaya gelenlerin görmeden ayrılmaması gereken etkileyici bir doğal oluşum.

Küreklidere Şelalesi Nerededir ve Nasıl Gidilir?

Küreklidere Şelalesi, gidenlerden methini duyan ya da bu şelaleye dair gezi yazılarını okuyanlar tarafından öğrenilmek istenmektedir. Küreklidere Şelalesi, Bursa ili Yıldırım İlçesi'nin Hamamlıkızık Köyü sınırları içerisinde bulunuyor. Küreklidere Şelalesi, şehir merkezine yaklaşık olarak 19 kilometre uzaklıktadır. Küreklidere Şelalesi'ni görmek isteyenler şehir merkezinden kent ormanına ilk etapta 17 kilometre yol giderek ulaşmalı akabinde 2 kilometrelik keyifli bir yürüyüş gerçekleştirmelidir.

Küreklidere Şelalesi'ne ulaşmak için tek imkan özel araç ile gelmek. Özel aracı olmayanlar ise araç kiralama seçeneklerine yönelerek gezi programlarını gerçekleştirebilirler. Küreklidere Şelalesi'ne kent ormanı içerisinden gitmeyi düşünmeyenler için diğer bir alternatif seçenek Derekızık- Saitabat köyleri arasından ayrılan yol. Bu yol güzergahından Küreklidere Şelalesi'ne varabilirsiniz. Derekızık- Saitabat köyleri arasından gelindiğinde yaklaşık olarak 400 metrelik yürüyüş mesafesi bulunmaktadır.

Küreklidere Şelalesi Özellikleri

Küreklidere, Uludağ'da bulunan eski wolfram madeninin doğusundan başlamakta olup ortalama 1900 metre yükseklikten şehir içine kadar Uludağ eteklerinden inmektedir. Dere boyunca sarp arazi sebebi ile irili ufaklı çok sayıda şelale bulunmaktadır. Bu şelaleler içinde 80 metre yükseklikten dökülen Küreklidere Şelalesi, en yüksek olan şelaledir. Küreklidere Şelalesi'nde, ardı ardına iki düşüş olmakta ve birinci düşüş sonrasında küçük bir göl oluşumu göze çarpmaktadır.

Orman,dere, şelale gibi üç olağanüstü yeryüzü şeklinin bütün görselliği ve etkileyiciliği ile bir araya geldiği, gelmekten asla pişmanlık duymayacağınız aksine tekrar gelmek isteyeceğiniz bir dinlenme ve tatil mekanı. Küreklidere Şelalesi, seyir teraslarında hem dinlenebilir hem de göz alıcı manzarayı sevdikleriniz ile beraber seyre dalabilirsiniz. Şelalenin yakınında piknik masaları ve çeşme mevcut olup piknik yapmayı sevenler için çok güzel bir fırsat sunmaktadır. Küreklidere Şelalesi, elli beş çeşit ağaç türünün yer aldığı ormanlarla kaplı bir vadide bulunuyor.

Şelaleye giden su, ormanın içinden geçen patikaların dere ile kesişmesi neticesinde bir noktadan çoğalarak seksen iki metre yükseklikten dökülmektedir. Kızıl renk değişimleri, yeşil, kahverengi gibi renklere bürünen doğal dokusu ile Küreklidere Şelalesi ziyaretçilerini büyülemektedir. Küreklidere Şelalesi, Deliçay üzerinde ve dört kademeli bir yapı göstermektedir.

Küreklidere Şelalesi yolunda görülen kaya bahçeleri, özellikle sonbahar mevsiminde ağaçların yapraklarını dökmesi ile birlikte masalımsı bir dünyanın kapılarını kendisini görmeye gelenlere sergilemektedir. Küreklidere Şelalesi, en fazla yaz aylarında ziyaret edilse de her mevsim ziyaretçilerine bambaşka güzellikler sergileyebilmesi şelaleyi öne çıkaran önemli özellikler arasında göze çarpmaktadır. Serin havası ve muhteşem doğası ile daha önce bölgeyi ziyaret edenler tarafından ziyaret edilmesi kesinlikle tavsiye edilen mekanlar arasında.

Küreklidere Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Küreklidere Şelalesi'ni gezmeyi planlayanlar, herhangi bir giriş ücreti alınıp alınmadığı hususunu merak etmekte internet üzerinden bu konuda çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Özellikle piknik alanı olarak tanınan Küreklidere Şelalesi'nin içinde yer aldığı bölgeye giriş için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Küreklidere Şelalesi Ziyaret Saatleri (2020)

Küreklidere Şelalesi, her zaman ziyaret edilebilmektedir. Haftanın her günü 24 saat ziyarete açıktır.