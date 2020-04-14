Küre şeklindeki taşlarıyla ünlü Koekohe Plajı

Milyonlarca yıl boyunca içlerinde tortu ve mineralleri toplayan taşlar, deniz ve rüzgarın aşındırmasıyla küre şeklini almış. “Moeraki Kayaları” olarak bilinen küre şeklindeki bu kayalar bilim adamlarına göre, okyanus dibinde 60 milyon yıl önce mineraller ve çamur karışımı sonucu oluşmuş. Bazı büyük kayalar farklı renk tonlara sahip.









Kimisinin boyu 4 metreye kadar çıkan bu dev kayalar aslında okyanus tabanında oluşmuş. Ancak yüzyıllardır devam eden erozyon ve deniz çekilmesi sonucunda şimdiki yerleri olan Koekohe Plajı sahilinde rahatlıkla incelenebiliyor. Plaj, ülkenin güney adasın Dunedin’in 75 km kuzey doğusunda yer alıyor.