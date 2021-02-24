Küre Dağları Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Küre Dağları Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Küre Dağları Milli Parkı diğer adı ile Horma Kanyonu olarak da bilinmektedir. Doğa yürüyüşleri, tırmanma, manzara seyri, foto safari gibi etkinliklerin yapıldığı bir yerdir. Yıl içerisinde pek çok turist ağırlayan Küre Dağları Milli Parkı ülkemizde görülmesi gereken yerlerden birisidir.



Küre Dağları Milli Parkı Hakkında Bilgi



Küre Dağları Milli Parkı tarihin farklı evrelerinde pek çok seyyahın notlarına konu olmuş bir yerdir. Tarihi Hititler ile başlayan Küre Dağları Milli Parkı Frigyalılar ve Lidyalılar tarafından da yönetilmiştir. Perslerin eline geçen Küre Dağları daha sonra Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından da fethedilmiştir.



Küre Dağları ismini dağların orta kesiminde bulunan Küre ilçesinin adından gelmektedir. Ayrıca Kastamonu'nun ilçesi bakırlı pirit yataklarının da ev sahibidir. Bu yörenin en büyük zenginliği sadece doğal değerlerden ibaret değildir. Geçmişten günümüze kadar gelmiş kültürel değerler en büyük zenginliğidir.



Küre Dağları Milli Parkı Nerede?



Küre Dağları Milli Parkı eşsiz doğal ortamı ile pek çok kişi tarafından ziyaret edilen yerlerden birisidir. Kastamonu ilinin Cide, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçeleri ile Bartın ilinin Kurucaşile, Arıt ve Ulus ilçelerini içine alarak geniş bir alana yayılmıştır. Ayrıca çok geniş bir alana yayılması sebebiyle birçok giriş yeri bulunmaktadır.



Küre Dağları Milli Parkına Nasıl Gidilir?



Küre Dağları Milli Parkı Bartın ile Kastamonu illeri sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bartın il merkezinden Arıt, Ulus, Amasra ve Kurucaşile ilçelerine ulaşım sağlayarak Milli Parkın sınırlarına ulaşabilirsiniz. Bartın ilinin merkezinden Arıt 32 kilometre, lus 37 kilometre, Amasra 18 kilometre ce Kurucaşile 55 kilometre mesafede yer alır.



Kastamonu il merkezinden ise Küre Dağları Milli Parkına ulaşım sağlamak için Cide, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçelerine ulaşarak sağlayabilirsiniz. Kastamonu merkezden Pınarbaşı 82 kilometre, Azdavay 77 kilometre ve Cide 130 kilometre mesafededir.



Küre Dağları Milli Parkı Konaklama ve Kamp Bilgisi



Karadeniz'in yemyeşil doğasını hissettiren Küre Dağları Milli Parkı Bartın ve Kastamonu sınırları içerisinde yer almaktadır. Küre Dağları Milli Parkı içerisinde şelaleler, mağaralar, kanyonlar ve muhteşem manzaralar yer almaktadır. Bu nedenle yıl içerisinde çok sayıda turist ağırlamaktadır.



Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yerleşim alanı bulunmamaktadır. Ancak çevresindeki ilçelerde pek çok konaklanabilecek tesisler yer almaktadır. İl merkezinde konaklanabileceği gibi Ulus, İnkumu, Amasra, Çakraz, Pınarbaşı, Cide gibi ilçelerde konaklama yapma imkanı bulunmaktadır. Ayrıca Kastamonu ilinin Pınarbaşı ve Azdavay ilçelerinde restore edilmiş tarihi konaklar ve oteller de yer almaktadır.



Küre Dağları Milli Parkı Giriş Ücreti



Küre Dağları Milli Parkına giriş ücretli olmaktadır. Küre Dağları Milli Parkına giriş ücreti 2020 yılı itibari ile belirlenmiştir. Küre Dağları Milli Parkına giriş yapmak isteyen kişilerin 6 TL giriş ücreti ödemeleri gerekmektedir.



Küre Dağları Milli Parkı Özellikleri



Küre Dağları Milli Parkı biyolojik açıdan çok sayıda hayvan türü barındırmaktadır. Bunun en büyük sebebi farklı yaşam ortamından kaynaklanmaktadır. Bugüne kadar 129 farklı kuş türü yaşadığı bilinmektedir. Sadece yırtıcı kuşlar değil, deniz kıyısında üreyen ve kışlayan su kuşları da yer almaktadır.



Küre Dağları Milli Parkı Doğa Derneği ve BirdLife International tarafından 2004 yılında güncellenen Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları listesinde yer almaktadır.