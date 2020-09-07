Küp Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Küp Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Benzersiz coğrafi güzellikleri barındıran Küp şelaleleri harika manzarası ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkıyor. Her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan şelale çevresinde ise yoğun bir yaban hayatı mevcut.

Küp Şelaleleri Nedir?

Doğu Akdeniz bölgesinde Torosların arasında bulunan Küp Şelaleleri toplam 10 şelaleden oluşur. Doğa ve spor tutkunları tarafından en sık gidilen bölgelerden Doğu Akdeniz bölgesinden çok sık ziyaretçi ağırlayan bu şelaleler 1,5 kilometrelik bir kanyon içerisinde yer alır. Bir vadinin içerisinde bulunan sıra şelaleleri gerçek bir Amazon ormanını anımsatır. Bu küp şelalelerinin yanınsa Simit Şelaleleri de bulunuyor. Adana'nın turizm cennetleri arasında yer alan Küp Şelalelerinin turizme kazandırılması için önemli çalışmalar da yapılıyor. Bu kapsamda adımlar atılıyor.

Küp Şelaleleri Nerededir, Hangi Ve Bölge Ve İldedir?

Adana'nın Aladağ ilçesine 37 kilometre uzaklıkta bulunan Küp Şelaleleri toplamda 10 şelaleden oluşmuştur. Bu şelalelerin çevresinde her mevsim farklı renklere bürünen ormanlar da mevcuttur. Kuş seslerinin su üzerinde yükseldiği eşsiz doğa güzellikleri gözleri kamaştırır. Yürüyüş alanları ve doğal güzellikleri ile birlikte Küp şelalelerine gitmek de oldukça kolaydır. Şehrin gürültüsünden ve yoğunluğundan uzaklaşmak isteyen kişiler kuş şelalelerine gelmeyi tercih ederler.

Küp Şelalelerine Nasıl Gidilir?

Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan Küp Şelalelerine ulaşmak da oldukça kolaydır. Günümüze özellikle Kahramanmaraş, Mersin, Gaziantep gibi çevre illerden pek çok kişi Küp Şelalelerini ziyaret ediyorlar. Özel araç ile Küp Şelalelerine gidilecek ise Aladağ ilçesine bağlı Küp köye gidilmelidir. Bu alanda Aladağ ilçe merkezine 37 kilometrelik bir mesafede yer alır. Bu yolculuğun sonunda ise şelalelere rahat bir şekilde ulaşılabilir. Aynı zamanda toplu taşıma araçları ve özel vasıtalar ile birlikte de Küp Şelalelerine gidilebilir. Küp Şelaleleri Aladağ ilçesi Kirazlı Mahallesi, Küp Köyünde yer alır.

Küp Şelaleleri Nasıl Oluşmuştur? Oluşumu Hakkında Bilgi

Küp Şelaleleri tamamen doğal bir şekilde oluşmuştur. Bu nedenle Toros Dağları'nda biriken karların erimesi ile birlikte Küp Şelaleleri oluşmuştur. Buz gibi suları ve görkemli doğal güzellikleri ile birlikte Küp Şelaleleri de doğanın içerisinde benzersiz bir görünüm sunmaktadır. Coğrafi yapılara göre düzenlenen küp şelalelerinin çevresinde benzersiz bir doğa güzelliği de yer almaktadır.

Küp Şelaleleri Özellikleri

Yaz sıcaklarının bastırması ile birlikte herkes Küp Şelalelerini ziyarete geliyorlar. Benzersiz ve keyifli bir alanı olan Küp Şelalelerinin olduğu alanda yüzmeye elverişli göletler de bulunuyor. Yürüyüş ve piknik alanının olduğu bölgede rahat bir şekilde kamp da yapılabiliyor. Aynı zamanda yürüyüşler de yapılarak, piknik ve doğa sporları için de bu Küp Şelalelerine gidilebiliyor. Bunun yanı sıra Küp Şelalelerinde bulunan doğal su kaynakları da içmeye elverişlidir. Küp Şelalelerindeki su seviyesi baraj kapakları açıldıktan sonra artabilir. O nedenle gölet etrafında piknik yaparken dikkatli olunmalı.

Küp Şelaleleri Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Küp Şelaleleri tarihi eser ya da milli park kapsamında değildir.

Küp Şelaleleri Giriş Ücreti

Küp Şelalelerine giriş tamamen ücretsiz. Şelalelere giriş sırasında kesinlikle hiçbir ücret talep edilmez.

Küp Şelaleleri Ziyaret Saatleri

Küp Şelalelerine haftanın her günü dilenen saatlerde gelinebilir. Bu açıdan herhangi bir giriş saati söylemek mümkün değildir. Muhteşem bir güzelliğe sahip olan Küp Şelalelerine genellikle gündüz gelinir.

Küp Şelalelerinin Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Küp Şelalelerine dair bilinen bir hikaye ve ya efsane yoktur.