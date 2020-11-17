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Kum tepelerinin arasındali vaha: Huacachina
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 17.11.2020 - 15:06 | Son Güncelleme:

Kum tepelerinin arasındali vaha: Huacachina

Peru, oldukça ilginç bir yerleşim birimini sınırlarında barındırıyor. Ülkenin güneybatısındaki Huacachina, çöl içindeki küçük bir doğal göl etrafına kurulmuş.

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 İsminin anlamı 'gizli lagün' olan Ica eyaletindeki köy, Latin Amerika'nın vahası olarak da adlanırılıyor. Yerleşik nüfusu 150'de az olan Huacachina, ilgi çekici görüntüsü nedeniyle her yıl çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor.

Kum tepelerinin arasındali vaha: Huacachina


Turistler, Huacachina'yı çevreleyen kum tepelerinde, popüler bir etkinlik olan kum kayağı yapıyor, göl kıyısındaki restoran ve kafelerde yemeklerini yiyip bu ilginç ortamda bulunmanın keyfini çıkarıyor.

Kum tepelerinin arasındali vaha: Huacachina



Yerel inanışlara göre bölgenin kumu ve suyu şifalı olduğundan, şifa arayanlar da Huacachina'nın ziyaretçileri arasında yer alıyor. Bu küçük köyün 5 km yakınındaki Ica kenti, turistlerin konaklamalarını yaptıkları yer oluyor. Ica kenti, başkent Peru'ya 4-5 saat mesafede bulunuyor.

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