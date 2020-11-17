Kum tepelerinin arasındali vaha: Huacachina

İsminin anlamı 'gizli lagün' olan Ica eyaletindeki köy, Latin Amerika'nın vahası olarak da adlanırılıyor. Yerleşik nüfusu 150'de az olan Huacachina, ilgi çekici görüntüsü nedeniyle her yıl çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor.







Turistler, Huacachina'yı çevreleyen kum tepelerinde, popüler bir etkinlik olan kum kayağı yapıyor, göl kıyısındaki restoran ve kafelerde yemeklerini yiyip bu ilginç ortamda bulunmanın keyfini çıkarıyor.







Yerel inanışlara göre bölgenin kumu ve suyu şifalı olduğundan, şifa arayanlar da Huacachina'nın ziyaretçileri arasında yer alıyor. Bu küçük köyün 5 km yakınındaki Ica kenti, turistlerin konaklamalarını yaptıkları yer oluyor. Ica kenti, başkent Peru'ya 4-5 saat mesafede bulunuyor.