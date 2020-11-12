Kültür ve Turizm Bakanlığının "Güvenli Turizm Programı" olumlu sonuç verdi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2020 Eylül verileri Türkiye'de gelen ziyaretçi sayısı bakımından rakip ülkelere oranla daha az daralma yaşandığını ortaya koydu.

Buna göre; Almanya, İngiltere, Rusya gibi pek çok ülkeden gelenler özellikle yaz aylarında Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarını tercih etti. Dikkat çeken veriler ise Ukrayna'dan geldi. Ağustos ve eylül aylarında Türkiye'ye gelen Ukraynalı turist sayısı 2019'u geride bıraktı. Tüm ülkelerde düşüş yaşanırken Ukraynalı ziyaretçi sayısı ağustosta yüzde 12,3; eylülde ise 15,3 arttı.

Her iki ayda da ziyaretçi sayısı bakımından artış yaşanan tek ülke Ukrayna oldu. Bakanlık 2020 Ekim'de de de artış bekliyor ve Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının 1 milyonu geçmesi hedefleniyor.

Bu durum, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle mart-haziran döneminde turist akışı durma noktasına gelmesine rağmen, Ukrayna pazarında 2019'un üçte ikisi düzeyine ulaşılması anlamına geliyor.

Başarıda "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" büyük rol oynadı

Türkiye'nin salgın sürecinde rakiplerinin karşısında elde ettiği bu başarıda, Bakanlığın haziranda başlattığı ve dünyada ilk ve en kapsamlı uygulama olan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" büyük rol oynadı.

Sertifikayı 50 oda ve üzeri tüm oteller için zorunlu hale getiren Bakanlık, programı dünyaya tanıtmak, ziyaretçilerine güvenli bir tatil için Türkiye'ye gelebileceklerini anlatmak için yoğun bir tanıtım kampanyası yürüttü.

Ayrıca, yurt dışında söz sahibi olan kanaat önderlerinin ve seyahat hareketlerine yön veren tur operatörlerinin Türkiye'de seyahat etmelerini sağlayan Bakanlık, sertifikasyon programını ve tesisleri tanıtıyor; onların sosyal medya üzerinden kendi ülkelerinde bu sistemi anlatmalarını sağlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1 Haziran 2020 itibarıyla Almanya, Fransa, Ukrayna, Hollanda, Rusya, Japonya, Danimarka gibi yaklaşık 25 ülkeden 750'ye yakın basın mensubu, seyahat profesyoneli ve kanaat önderini Türkiye'nin çeşitli destinasyonlarında ağırladı. Yılı sonuna kadar yaklaşık 1500 kişi, 2021'de ise 3 bin 500 kişinin daha ağırlanması planlanıyor.

Salgın sürecinde dijital reklamları da sürdüren Bakanlık, 54 farklı film ile 57 ülkede dijital reklam kampanyası yaptı. İngiltere, Rusya, Almanya ve Ukrayna gibi başlıca 14 ülkede ise televizyon reklamlarıyla Türkiye'nin farklı destinasyonları ve Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı tanıtıldı. Alınan tüm tedbirler, uygulamaya konulan programlar ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri başta Rusya, Almanya, İngiltere, Ukrayna gibi ana pazarlar olmak üzere pek çok ülke vatandaşının tatilleri için Türkiye'yi tercih etmelerini sağladı.

Son tanıtımlarda Türkiye'nin sahil bölgelerinden ibaret olmadığı vurgulanıyor

Tüm pazarlarda olduğu gibi sertifikasyon uygulamasının Ukrayna pazarında da tanıtılması ve Ukraynalı ziyaretçiler nezdinde ülkemizin farklı destinasyonlarının ön plana çıkarılması elde edilen bu artış grafiğinde önemli rol oynuyor.

Bakanlık tarafından son yapılan tanıtım çalışmalarıyla Türkiye'nin sadece sahil bölgelerinden ibaret olmadığı vurgulanarak İstanbul, Kapadokya, Ankara, İzmir ve Kayseri gibi destinasyonlara da yer veriliyor.

Bu çerçevede, 2020 yılında Ukrayna'nın en fazla izlenen 20 televizyon kanalında 5 bin GRP’ye ulaşan Türkiye reklamları yayımlandı. Ülkenin önde gelen dergilerinde Türkiye'nin destinasyonlarını tanıtıcı 38 sayfalık reklam ve duyurular okuyucu ile buluşturuldu.