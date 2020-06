Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'ü aşkın müze ve ören yeri ziyaretçilerini bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'ü aşkın müze ve ören yeri gerekli hijyen tedbirlerinin alınmasının ardından ziyaretçilerini ağırlıyor. AA ekibi, müzelerde alınan Kovid-19 önlemlerini, Başkentin ve Türkiye'nin en çok ziyaret edilen Cumhuriyet Müzesi'nde görüntüledi. Temasa açık tüm alanları artık periyodik olarak dezenfekte edilen müze ve ören yerlerinde, giriş ve sergileme alanlarına uyarı ve bilgilendirmeler yerleştirildi. Yeni dönemde ziyaretçiler, ana girişlerde özel koruyucu kıyafetler giymiş kişiler tarafından uzaktan temassız ateş ölçümleri yapılarak kabul ediliyor.

Ana girişlere paspas, iç bölümlere de temassız dezenfektan dispanserlerinin konulduğu müzelerde, personel de maske ve eldivenle hizmet veriyor. Ziyaretçilerin gişeye uğramadan barkod ile giriş yapabilmelerini sağlayan Bakanlık, "www.muze.gov.tr" internet adresine kare kod ile ulaşılıp e-bilet ve MüzeKart alımına imkan tanıyacak. Bilet ve e-bilet kontrolleri, özel terminaller ile temassız olarak gerçekleştiriliyor.

"Sosyal mesafe için anons uygulaması"



Ankara Cumhuriyet Müzesi Müdürü Bahar Çakırhan, önlemlere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü talimatları ile her müzenin kendi eylem planını hazırlandığını ve yürürlüğe koyduğunu söyledi. Ateş ölçümü yaptıklarını ve maske kullanımı zorunluluğu getirdiklerini belirten Çakırhan, sosyal mesafeye hassasiyet gösterdiklerini, bahçedeki bankları azaltarak sosyal mesafe bantları çektiklerini kaydetti. Müzedeki yiyecek içecek bölümünü geçici süreliğine kapattıklarını ifade eden Çakırhan, alınan önlemler hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Ziyaretçilerimiz ayakkabılarını ve ellerini dezenfekte ederek müzeye giriyor. Cumhuriyet Müzesi aynı anda pek çok ziyaretçiyi ağırlasa da bu dönemde sadece 30 kişiyi ağırlayabileceğiz. Müzelerimiz sürekli havalandırılıyor. Saatte bir dezenfektan işlemleri yapıyoruz. Bunları ziyaretçilerimizi tedirgin etmeden yapıyoruz. Çünkü çok özledik ziyaretçilerimizi. Yine çocuk ziyaretçilerimiz için boylarının erişebileceği yerlere dezenfektan koyduk. Maske ve eldivenlerini atmak için atık kutuları yerleştirdik."

Maksimum 30 kişi ziyaret edecek



10 Kasım 2019'da 21 bin kişiyi ağırladıklarını ifade eden Çakırhan, bir seferde 3 bin kişiyi geçen ziyaretçileri konuk ettiklerini, yeni dönemde bu sayılarda kısıtlamaların olacağını söyledi. Çakırhan, şöyle konuştu: "Ziyaretçi sayımızı metrekareye göre hesapladık. Şu an bulunduğumuz Genel Kurul Salonumuzda maksimum 8, her odada ise 2 ziyaretçi gezebilecek. 30 ziyaretçiden sonrasını bekleterek alacağız. Bir kişi çıkınca bir kişiyi kabul edebileceğiz." Büyük bir dezenfektan ekibiyle ilaçlama yapıldığını, ziyaret bittikten sonra ilaçlama ekibinin her yeri ilaçlayıp müzeyi kapattığını ifade eden Çakırhan, "Dezenfektan eserlere zarar vermiyor. Bu konuda da çalışmalar yaptık. Müze severlerin gönlü rahat olsun." dedi.