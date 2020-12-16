Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu: Yerebatan Sarnıcı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yerebatan Sarnıcı'nın birinci grup korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olduğu ve Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer aldığı hatırlatıldı.

Bugüne kadar Yerebatan Sarnıcı ile ilgili önlerine hangi konu geldiyse Koruma Kurulu tarafından karara bağlandığı ifade edilen açıklamada, bu doğrultuda da sarnıcın rölövesi, restitüsyon ve restorasyon projelerinin 2012'de uygun bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Arada gelen bütün taleplere de karar oluşturarak sürecin önünü açtık. Sarnıcın kültürel varlık olarak önemi nedeniyle aldığımız hemen her kararda oluşturulacak Bilimsel Danışma Heyetinin uygun görüşünü istedik. Son günlerde gündeme gelen sarnıcın ivedilikle güçlendirilmesi gerektiği ancak Koruma Bölge Kurulunun konuyu bir türlü karara bağlamadığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ekim ayının son haftasında Kurul Müdürlüğümüze iletilen talep neredeyse bir ay sonra Kurul gündemine alınmıştır. Konunun hassasiyeti ve 2012 yılında projelerle birlikte iletilen, alanında uzman akademisyenlerce hazırlanan statik raporda yapının bundan sonra meydana gelebilecek büyük bir depremde de yeterli performansı göstereceği belirtilmiş olması nedeniyle taşınmazın öncelikle tarafımızca yerinde incelenmesine karar verilmiştir."

Kurulun 9 Aralık 2020 tarihinde yerinde yaptığı inceleme sonrasında olumsuz bir karar oluşturulmadığına dikkat çekilen açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesince sunulan statik raporda değerlendirmelerin yapı mühendisliği açısından yapıldığı, herhangi bir uygulamaya geçmeden önce planlanan uygulamanın restorasyon, mimarlık, malzeme bilimi ve koruma konusunda uzman kişiler tarafından onaylanması gerektiği ve yine uzman kişilerce hazırlanan güçlendirme projelerinin iletilmesinin istendiği belirtildi.

"Bizleri töhmet altında bırakan anlayışı kınıyoruz"



"Bugüne kadarki tüm kararlarımızda olduğu gibi bu çalışmanın da Bilimsel Danışma Heyeti görüşü ile iletilmesi istenmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2017 yılında uygulanmaya başlanan restorasyon projesinde ilk temas edilmesi gereken konu taşınmazın güçlendirilmesi iken bugüne kadar bu konuya hiç değinmeyen ne hikmetse kurulda 30 ya da onların tabiri ile '40 günde görüşülmedi' diye ortalığı ayağa kaldıran, sosyal medyada ahkam keserek inceleme çalışmalarına katılmayan yetkililerin, görevini en iyi şekilde ifa etmeye çalışan bizleri töhmet altında bırakan bu anlayışını kınadığımızı bildirmek isteriz."