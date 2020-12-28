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Kulp’taki Deliklitaş Mağarası ziyaretçilerini bekliyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 10:07 | Son Güncelleme:

Kulp’taki Deliklitaş Mağarası ziyaretçilerini bekliyor

Diyarbakır, Muş ve Bingöl üçgeninde yer alan Kulp ilçesi Konuklu Mahallesi'ne bağlı Kale mezrasındaki Deliklitaş Mağarası ziyaretçilerini bekliyor.

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Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan olan yaklaşık 1 kilometre yüksekliğe sahip Kefrun Kalesi'nin karşısında bulunan Deliklitaş Mağarası, son günlerde doğa yürüyüşü yapan grupların uğrak yeri oldu. Konuklu Mahallesi Muhtarı Abdulkudus Öztürk, Deliklitaş Mağarası'nın bölge halkı tarafından tanınan ancak turizm için herhangi bir tanıtımı yapılmadığı için henüz keşfedilmemiş bir tabiat harikası olduğunu söyledi.

Kulp’taki Deliklitaş Mağarası ziyaretçilerini bekliyor



Öztürk, "Çoğu kişi bilmese de Kulp ilçesinin en güzel manzarası Kefrun Kalesi ve Deliklitaş Mağarası'ndan izlenebilir. Daha önce burayı ziyaret edenler iyi bilirler. Kulp ilçesinin her tarafını görmek mümkün. Doğal mağaralarıyla ön planda olan bu yer, şehir yaşantısından kaçıp nefes almak isteyen insanlar için cennet konumunda. Burada bir mesire alanı olması çok yararlı ve faydalı olacak ve binlerce insanın ilçeye akın etmesini sağlayacak ve ilçe turizmine katkısı olacaktır" dedi.

Kulp’taki Deliklitaş Mağarası ziyaretçilerini bekliyor


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