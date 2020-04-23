Küllerin altından doğan şehir: Pompei

Patlama esnasında ortaya çıkan zehirli gaz (kükürt gazı) da ölümlerin ana unsurlarından sayılıyor. Bölgeyi meşhur eden unsurlardan biri olan taşlaşmış bedenlerin elleriyle yüzlerini ve burunlarını kapatır haldeki pozisyonları da bu tahmini güçlendiriyor. Lavların çok hızlı bir şekilde sardığı kentte hiç kurtulan olmadığı tahmin ediliyor.









18 Kilometrelik bir alan içerisindeki Pompei lavlar altında kalırken, yaklaşık 2000 sene sonra yapılan kazılar sonucu kent gün yüzüne çıkarıldı ve taşlaşmış bedenler tüm dünyayı şok etti. Vezüv öylesine kuvvetli püskürmüştü ki kül bulutları, felaketi haber verircesine Anadolu, Suriye hatta Mısır'a kadar uçuştu. İnsanların taşa dönmelerinin sebebi ise yanardağın püskürttüğü volkanik tuzun sertleşmesi. Bu lavlar kalıp oluşturmuş, zamanla içerideki vücut çürümüş fakat kalıp aynı kalmıştı. Tarihi kent, günümüzde İtalya'nın en gözde turistik lokasyonları arasında yer alıyor.







