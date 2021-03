Küçük Çamlıca Köşkü Nerede Ve Nasıl Gidilir? Küçük Çamlıca Köşkü Tarihi, Özellikleri Ve Giriş Ücreti Hakkında Bilgi

Küçük Çamlıca Köşkü, Çamlıca korusunda bulunan köşklerden birinin adıdır. Küçük Çamlıca Korusu, geniş bir alana sahip olup aslında bünyesinde 3 köşkü barındırır. Bunların genel adı Küçük Çamlıca Köşkleri'dir. Bu köşkler tarihi bir koru üzerine kurulu olup günümüz ile tarihin ortak buluşma alanlarıdır. Mimari dokusunda Osmanlı çizgileri sık sık yer alırken inşasında günümüz modernliğine de yer verilerek farklı bir çizgi oluşturulmuştur.



Küçük Çamlıca Köşkü Tarihi ve Hakkında Bilgi



Küçük Çamlıca Korusu'nda bulunan Küçük Çamlıca Köşkleri Türk mimarisinin eşsiz örneklerini üzerinde taşır. Bu geniş ve düz alana yayılmış olan köşkler, her ne kadar Küçük Çamlıca Köşkleri olarak bilinse de aslıda ayrı ayrı kendi isimleri vardır. Cihannüma, Topkapı ve Sofa Köşkü. Bunlardan ilki Cihannüma Köşkü, 17. yüzyıl yapısına sahip olup tarihi en güzel şekilde yansıtmayı başarmıştır.



Topkapı Köşkü ise 18. yüzyıl mimari özelliklerine sahiptir. Sofa köşkü, günümüz mimarisine daha yakındır. Köşkler, tarihi bir koru üzerinde bulunsa da inşası 1998-1999 yıllarında başlamıştır. Osmanlı mimarisinin de en güzel örneklerini yapısında bulunduran bu köşkler, günümüze kazandırılmış eşsiz eserlerdir. 1940 yılında ilk özelleşmesi yapılan koru şu an tamamen İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal tesis alanı olarak düzenlenmiştir.



Küçük Çamlıca Köşkü Nerede?



Küçük Çamlıca Köşkleri tarihi Çamlıca Korusu'nda inşa edilmiştir. Bu alan ise İstanbul'un tarihini en güzel şekilde yansıtan, birçok roman ve anılara konu olan Üsküdar'dadır. Tepelik bir alana da sahip olan bu koru İstanbul manzarasını eşsiz bir şekilde sunar. Anadolu Yakası'nda bulunan Üsküdar, Beykoz ve Ümraniye arasındadır.



Küçük Çamlıca Köşkü Nasıl Gidilir?



Küçük Çamlıca Köşkü'ne ulaşmak için öncelikle Anadolu Yakası'na geçiş yapmak gerekir. Avrupa Yakası'ndan ulaşmak için İstanbul Boğazı ya da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile geçiş yapmak gerekir. Şile otoyolu üzerinden Çamlıca Tepesi'ne ulaşım daha kolaydır. O1 otoyolu takip edilerek Küçük Çamlıca Köşkü'ne gidebilirsiniz.



Küçük Çamlıca Köşkü Özellikleri



Küçük Çamlıca Köşkleri'nin en önemli özelliği hem tarihi mimariye sahip olurken hem de günümüz eserleri olmasıdır. Yakın zamanda inşa edilen bu yapılar farklı yüzyılların mimari özelliklerini taşımaktadır. Bir diğer özellikleri ise köşklerin restoran olarak kullanılmasıdır. Böylece isteyen herkes yemek yerken bu yapıların tadını çıkarabilir. Ayrıca geniş kapasite özellikleri sayesinde özel günler için de hizmet sunmaktadır.



Yaz ayları için dış mekan kapasitesi 300 kişilik olup kış aylarında ise 70 ila 100 kişiye kadar iç mekan kapasitesi ile hizmet vermektedir. Bu güzel yapılarda özel günlerinizi kutlayabilirsiniz. Geniş bir manzara alanına sahiptir. İstanbul'un büyük bir kısmını buradan seyredebilirsiniz. Yaz aylarında kullanılan bahçe havuz ve şelalesi ile de adeta geçmiş zamanlarda bir bahçe gezintisine çıkmış havasını yaşatmaktadır. Bahçesinde Osmanlı döneminde sıkça rastlanan çiçekleri de bulabilirsiniz.



Küçük Çamlıca Köşkü Giriş Ücreti



Küçük Çamlıca Köşkü turistler ve halk tarafından oldukça ilgi göre yerlerden biridir. Sadece gezi için gidilebileceği gibi restoranları da hizmet vermektedir. Her restoran kendi menüsünü fiyatlandırmaktadır. Alana gezi için araç ile giriş yapılabilir. Alana otomobil giriş ücreti 5 TL'dir. Ödeme yapıldıktan sonra aracınızla giriş yaparak Çamlıca Korusu'nda dilediğiniz kadar vakit geçirebilir ya da restoranlarda eşsiz lezzetleri tadabilirsiniz.