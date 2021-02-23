Küçük Çamlıca Korusu Nerede Ve Nasıl Gidilir? Küçük Çamlıca Korusu Tarihi, Giriş Ve Kahvaltı Ücreti Hakkında Bilgi

Anadolu Yakası’nda yer alan Küçük Çamlıca korusu, İstanbul’un kalabalık ilçelerinden biri olan Üsküdar’da bulunmakta. Küçük Çamlıca Tepesi’nin doğusunda bulunan bu koru, Osmanlı Dönemi’nden kalma tarihi bir mirasa da sahip. Her gün yoğun ziyaretçi akışının olduğu korunun ortalama 227 metre civarında tepenin etek kısmından başladığı bilinmekte olup, doruk noktasına değin uzandığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.



Küçük Çamlıca Korusu Nerede?



Üsküdar ilçesinde bulunan Küçük Çamlıca Korusu İstanbul ilinde yer alır. Korunun doğusunda Küçük Çamlıca Tepesi bulunur. Tepenin eteğinden doruk noktasına kadar koru devam etmektedir. Büyük Çamlıca Korusu'na nazaran geniş ve düz bir toprakta yer alan Küçük Çamlıca Korusu 1980 yılında düzenlenmiştir.



Küçük Çamlıca Korusu'na Nasıl Gidilir?



Koruya gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz. İstanbul Anadolu Yakası güzergahını tercih edeceksiniz öncelikli olarak Altunizade’ye ulaşmalısınız. Bu istikametten pek çok otobüs sizi koruya götüreceksiniz. Dilerseniz metrobüsü de tercih edebilirsiniz. Altunizade durağında inip Çamlıca Tepesi güzergahına ulaşım sağlayan minibüsler sizi koruya ulaştıracaktır.



Üsküdar hattı üzerinden gelen ziyaretçiler için 11 numarasıyla başlayan birçok otobüs koruya ulaşım sağlıyor. Ayrıca 320, 9Ş, 9A, 9Ç gibi otobüslerle de koruya gidebilirsiniz. Çamlıca durağında indikten sonra ortalama 5 dakikalık bir yürüme mesafesinin ardından tepeye ulaşmanız mümkün.



Özel araçla gelecekler için otopark ücreti ortalama 10 TL. İstikamet için Altunizade sapağından Çamlıca Tepesi yazan tabelayı takip ederek güzergaha ulaşabilirsiniz.



Küçük Çamlıca Korusu Tarihi



Korunun tarihi 2.Mahmut Dönemine kadar uzanıyor. Bu dönemde 2.Mahmut’un koruda gezi ve av gibi faaliyetler gerçekleştirdiği biliniyor. 19.yüzyıla gelindiğinde Suphi Paşa ve Sami tarafından korunun büyük bir kısmı özel mülk şeklinde kullanılmış. İstanbul’da 1940 yılında valilik yapan Lütfi Kırdar koruyu kamulaştırdıktan sonra rekreasyon şeklinde düzenlenmiş ve halka sunmuş. Daha sonra 1950 yıllarında İstanbul’da yaşanan göç dalgası koruyu olumsuz yönde etkilemiş ve gecekondulaşma nedeniyle zarar görmüş.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1980 yılında koruyu düzenlemiş ve günümüz haline ulaştırmış. Koru aynı zamanda üç ana yapıdan meydana geliyor. Bu yapılar; Cihannüma Köşkü, Sofa Köşkü ve Topkapı Köşkü. İçerisinde ıhlamur, karaçam, fıstıkçamı, çiçekli, sedir, erguvan, kızılçam, servi, doğu çınarı, gürgen gibi birçok ağaç türü bulunan koruda sosyal tesisler de yer almakta.



Küçük Çamlıca Korusu Giriş Ücreti



Küçük Çamlıca Korusu'nun herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. 7/24 açık olan koruda sabah 9 ile 23 saatleri arasında yeme içme hizmet verilmekte. Ancak bu saatler kış tarifesine göre farklılık gösterebiliyor.



Küçük Çamlıca Korusu Kahvaltı Ücreti



Koruda kahvaltı etmek için Beltur sosyal tesisinin sağladığı olanaklardan faydalanabilirsiniz. Kahvaltı tabağı başta olmak üzere hamur işi ürünler ve çay-kahve-meyve suyu gibi seçeneklerin geniş olduğu tesislerde dilediğiniz kahvaltı fiyatları tercih edeceğiniz ürüne göre değişiyor. Tesisin genel tutarı diğer Beltur sosyal tesisleri gibi benzer fiyat aralıkları içermekte olup güzel bir kahvaltı yapmanızı sağlayacak geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Küçük Çamlıca Korusu'nda kahvaltı yapmak ağaçlarla dolu bir atmosferi ve tarihin tozlu dokusunu yoğun bir biçimde yaşamak isteyen için ideal bir durak.