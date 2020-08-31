Krom Antik Kenti ziyaretçilerini bekliyor

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Yağlıdere köyü sınırları içerisinde yer alan ve 9 mahalleden oluşan eski madenci kasabası Krom Antik Kentinde kale, 40’tan fazla kilise, manastır ve şapel, köprü, değirmen ve taş işçiliği hayranlık uyandıran onlarca eski ev yer alıyor.





Kolat dağlarının yamacındaki vadide kurulu bölge önemli ticaret yollarının da üzerinde yer almasının yanında İmera Manastırı, Camiboğazı, Taşköprü Yaylaları, Çakırgöl, Santa Harabeleri ve Sümela Manastırı geçiş güzergahında bulunuyor. Bir zamanlar 10 bin kişinin yaşadığı bilinen madenci kenti Krom Antik Kenti, 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli. Bazı kiliselerin 300 yıldan eski olduğu ifade edilen Krom Antik Kentindeki dini yapıların neredeyse tamamı birbirini görecek şekilde inşa edildiği biliniyor. Türkiye’deki 50 yürüyüş rotası arasında gösterilen ve antik çağdan beri önemli bir yerleşim yeri olan Krom Antik Kenti tarihi dokusu, yaşadığı dönemin sosyal, ekonomik, kültürel ve mimari değerlerini yansıtması bakımından önemli bir nokta olarak değerlendiriliyor.





Yağlıdere köyü muhtarı İdris Kazancı, bölgenin görülmeye değer bir nokta olduğunu belirterek “Burası eski zamanlardan madencilikle uğraşılan bir bölge. 9 mahalleden ibaret. Turizm açısından fevkalade güzellikleri barındıran, gelinip görülmesi gereken bir merkez. Gümüşhane il merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bir bölge. Asfaltı da yapıldı. Burada çok sayıda kilise, değirmen, kemer köprü, şelaleler var” dedi.