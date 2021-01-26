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Kristal kar üzerinde gitar eşliğinde doyasıya kayak yaptılar
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 12:48 | Son Güncelleme:

Kristal kar üzerinde gitar eşliğinde doyasıya kayak yaptılar

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye’nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak severler gitar ve şarkılar eşliğinde pistlerde kayak yaptı.

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Yaklaşık altı yıldır Sarıkamış’a kayak yapmak için gelen gitarist Güven Erdil, bu kez farkındalık oluşturarak kayak pistlerinde gitar çalıp şarkı söyledi. Bir grup kayak severlerde müzik eşliğinde sarıçamlar arasında ve kristal kar üzerinde kayağın keyfini yaşadı.
Güven Erdil yaptığı açıklamada, Sarıkamış’ı çok sevdiklerini belirterek dünyanın her yerinde kayak yaptıklarını fakat buradaki atmosferin hiçbir yerde olmadığını dile getirdi. Erdil, “Buralara dikkat çekmek spor merkezi olmasını istiyoruz.

Kristal kar üzerinde gitar eşliğinde doyasıya kayak yaptılar


İnsanların çoluk çocuklarıyla gelip eğitim almasını istiyoruz. Bu seferde müzikle dans olsun istedik. Nasıl Avrupa’da Amerika’da bu işler yapılıyorsa bizde Sarıkamış’ta bunu yapacağız. Burada her şey müsait. İnsanlar kibar, kayak hocaları, çok alçak gönüllüler. Bende dedim ki gitar çalarakda kayak yapılır bunu görsünler. Yarın, öbür gün keman, flüt çalarlar, Sarıkamış’ta güzel bir orkestra yaparız diye düşünüyorum” diye konuştu.

Kristal kar üzerinde gitar eşliğinde doyasıya kayak yaptılar



Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde Whitpark Otel İşletmecisi Ümit Kabay ise “Sarıkamış’ta bu tür aktivitelerin yapılmasının mutluluk verici. Sarıkamış’a gelen hocamıza gitarla kayak yapmanın keyfini yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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