Koyun Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Koyun Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Koyun Adası Hakkında Bilgi

Koyun adasına gitmek için mutlaka bir tekne ile gitmeniz ya da tekne kiralamanız gerekmektedir. Koyun adasına ulaşmak için iki tane de iskele bulunmaktadır. Koyun adası Marmara denizinde yer alan bir adadır. Bu denizde poyraz rüzgarları etkilidir. Koyun adasının 400 dönüm arazi büyüklüğünde olduğu belirtilmiştir.

Koyun Adası Nerede?

Koyun Adası Marmara denizinde bulunmaktadır. Marmara denizinde yer alan Avşa adası ve Paşalimanı arasında yer alan bir adadır. Koyun adası il olarak ise Marmara denizlerinden olan Balıkesir şehrine bağlıdır.

Koyun Adasına Nasıl Gidilir?

Koyun adasına gitmek için bir tekne kiralamak gerekmektedir. Adaya ulaşmak için zamanında iki tane iskele inşa edilmiştir. Ada da aynı zamanda plajlar da bulunmaktadır. Tekne kiralayarak tuz şirketleri ile birlikte de koyun adasına gidebilirsiniz. Koyun adasına gitmek için önce Avşa adasına daha sonra da bu adaya gidebilirsiniz. Avşa adasından kiralayacağınız tekne ile birlikte koyun adasına ulaşmak mümkündür.

Koyun Adasında Gezilecek Yerler

1) Koyun Adası Plajı

Koyun adasına genellikle yaz sezonunda gelinmektedir. Yaz sezonunda gelindiği için yüzmek için en iyi plajlardan bir tanesidir. Koyun adası plajı ile birlikte burada denize girebilirsiniz. Koyun adasının plajı tamamen kumdan oluşan bir plajdır. Oldukça güzel olan bu plaja gelmeden önce mutlaka şezlongunuzu da getirmeniz gerekmektedir. Koyun adası plajı ücretsiz olan plajlardan bir tanesidir.

2) Karadut Koyu

Koyun adasında gezilecek en güzel yerlerden bir tanesidir. Tatil döneminde bu koya gelerek çok keyifli ve güzel bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz. Karadut koyunun ayrıca temiz havası da vardır. Bundan dolayı karadut koyuna gelerek yemyeşil bir koya kavuşabilirsiniz. Karadut koyu doğal güzelliği ile ön plana çıkmaktadır.

3) Değirmenardı Mevkii

Bu yer hem Avşa adası hem de koyun adası sınırları içerisinde yer almaktadır. Avşa adasına gelerek de yine burayı gezebilirsiniz. Yaklaşık olarak 1 kilometre uzunluğunda bir sahili olan burada yürüyerek yürüyüş yapabilirsiniz.

Koyun Adası Konaklama Şartları

Koyun adasında konaklama şartları ya da konaklama imkanları bulunmuyor.

Koyun Adası Özellikleri

- Koyun adası İstanbul'a 65 mil deniz seviyesi uzaklıkta yer alan bir adadır.

- Balıkesir şehrine bağlı olan adalardan bir tanesidir.

- Koyun adasının yüz ölçümü yaklaşık olarak 400 arazi büyüklüğüne tekabül etmektedir.

- Ada üzerinde tam 7 ailenin hissedarları bulunmaktadır. Bu ada 7 aile arasında paylaşılan bir adadır.

- Adada aynı zamanda jeneratörler bulunmaktadır. Bu jeneratörler adanın elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.

- İçme suyu gibi imkanlar yakınlar da yer alan avşa adası ve paşalimanı adası gibi adalardan temin edilmektedir. Adada temiz olarak doğal bir içme suyu imkanı bulunmamaktadır.

- Ada son derecede temiz ve birbirinden güzel plajları bulunan bir adadır.

- Adaya ulaşım sağlanması açısından iki tane iskele inşa edilmiştir.

- Doğu rüzgarları olarak da bilinen poyraz rüzgarları adayı yıl boyunca etkisi altına almıştır.

- Adanın yüz ölçümü 1.7 kilometre kare olarak ölçülmüştür.

- Adanın güney tarafında ise 19 tane yazlık bina bulunmaktadır. Burada özellikle yazlıkçıların konakladığı binalar bulunmaktadır.

- Ada üzerinde müstakil tapular da yer almaktadır.