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Köyceğiz ile Kavakarası’nda ‘yeşil bir nefes’
Seyahat
Haber Giriş: 23.05.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

Köyceğiz ile Kavakarası’nda ‘yeşil bir nefes’

Muğla’da Köyceğiz ve Kavakarası çevresinde ‘Yeşil Nefes’ adı verilen ekoturizm alanı ve doğa yürüyüş parkuru açıldı.

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Doğa yürüyüşü ve bisiklet için uygun olan parkur, alternatif güzergâh seçenekleriyle 16 kilometreyi buluyor. Parkur, Köyceğiz Gölü’nün kuzeydoğusundan başlayıp Köyceğiz Mahallesi’nden geçerek Kavakarası Mahallesi’nin güneyinde son buluyor. Yürüyüş yolu göl kıyısında kızılçam ormanları içinden geçerek Yuvarlak Çay üzerinden sığla (günlük) ormanına ulaşıyor. Hem bisiklet hem de yürüyüş parkurunda yönlendirme tabelaları ve yörenin kuş ve bitki türleriyle ilgili bilgilendirici panolar var.

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