Köyceğiz Gölü nerede ve hangi şehirde? Köyceğiz Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve efsanesi
Ülkemizin popüler göllerinden biri olan Köyceğiz gölü her yıl hem yerli hem de yabancı turistin uğradığı bir göldür. Köyceğiz gölü ile ilgili bir ünlü efsane de yer almaktadır. Özellikle Köyceğiz gölüne gelmeden göl hakkında araştırma yapmak isteyen kişiler gölün tarihi ve oluşumu ile ilgili araştırmalar yapmaktadırlar. Köyceğiz gölü son haftalarda arama motorlarında en fazla araştırılan göllerden biri oldu. Peki, Köyceğiz gölü nerede? Köyceğiz gölü hangi şehirde? Köyceğiz gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve efsanesi nedir? İşte Köyceğiz gölüne dair tüm detaylar.
Köyceğiz gölü Türkiye'nin alüvyal set ile oluşmuş olan gölüdür. Köyceğiz gölü her yıl binlerce kişinin ziyaretçi akımına uğrayan bir göldür. Bu gölü besleyen pek çok kaynak da yer almaktadır.
Köyceğiz Gölü Türkiye'nin Menteşe yöresinde yani Ege bölgesinde yer alan bir gölüdür. Pek çok ünlü belde ile komşu bir göldür.
Köyceğiz Gölü Hangi Şehirde?
Köyceğiz Gölü Muğla şehrinde yer alan bir göldür.
Köyceğiz Gölü Oluşumu
Köyceğiz gölü bulunduğu bölgede tektonik hareketler sonucunda oluşan çukurlardan meydana gelen bir göldür. Köyceğiz gölü Dalaman çayında yer alan suların getirdiği sular sonucu alüvyal setler ile birlikte oluşmuş bir göldür.
Köyceğiz Gölü Özellikleri
- Tatlı sulardan oluşan bir göldür
- Göl alüvyal set ile birlikte oluşmuştur.
- Türkiye'nin en büyük 16. gölüdür.
- Rakımı 8 metredir.
- Göl güney ve kuzeyde iki çanaktan oluşmuş bir göldür.
- Göl tabakasında 2 farklı su bulunmaktadır.
Köyceğiz Gölü Derinliği
Köyceğiz gölünün derinliği 20 ve 60 metre arasında değişkenlik göstermektedir.
Köyceğiz Gölü Büyüklüğü
Köyceğiz gölü 52 kilometre kare olan büyüklüğe sahip bir göldür.
Köyceğiz Gölü Efsanesi
Köyceğiz gölü çevresine bir ova kurulmuş. Kurulmuş ovayı zamanında bilinmeyen bir zamanda su basmış. Yaşanan bu felaketin ardından bütün köyleri dahi su basmış. Sadece Köyceğiz gölü ayakta kalmış. Aktarılan bilgiye göre sadece Köyceğiz gölü kalmış ve şehir bile batmış fakat burası ayakta kalmış demişler. Günümüzde Köyceğiz gölü çevresinde batmış olan bir şehir olduğuna ve su bastığına inanılmaktadır.
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