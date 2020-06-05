Köyceğiz Gölü nerede ve hangi şehirde? Köyceğiz Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve efsanesi

Köyceğiz gölü Türkiye'nin alüvyal set ile oluşmuş olan gölüdür. Köyceğiz gölü her yıl binlerce kişinin ziyaretçi akımına uğrayan bir göldür. Bu gölü besleyen pek çok kaynak da yer almaktadır.

Köyceğiz Gölü Nerede?

Köyceğiz Gölü Türkiye'nin Menteşe yöresinde yani Ege bölgesinde yer alan bir gölüdür. Pek çok ünlü belde ile komşu bir göldür.

Köyceğiz Gölü Hangi Şehirde?

Köyceğiz Gölü Muğla şehrinde yer alan bir göldür.

Köyceğiz Gölü Oluşumu

Köyceğiz gölü bulunduğu bölgede tektonik hareketler sonucunda oluşan çukurlardan meydana gelen bir göldür. Köyceğiz gölü Dalaman çayında yer alan suların getirdiği sular sonucu alüvyal setler ile birlikte oluşmuş bir göldür.

Köyceğiz Gölü Özellikleri

- Tatlı sulardan oluşan bir göldür

- Göl alüvyal set ile birlikte oluşmuştur.

- Türkiye'nin en büyük 16. gölüdür.

- Rakımı 8 metredir.

- Göl güney ve kuzeyde iki çanaktan oluşmuş bir göldür.

- Göl tabakasında 2 farklı su bulunmaktadır.

Köyceğiz Gölü Derinliği

Köyceğiz gölünün derinliği 20 ve 60 metre arasında değişkenlik göstermektedir.

Köyceğiz Gölü Büyüklüğü

Köyceğiz gölü 52 kilometre kare olan büyüklüğe sahip bir göldür.

Köyceğiz Gölü Efsanesi

Köyceğiz gölü çevresine bir ova kurulmuş. Kurulmuş ovayı zamanında bilinmeyen bir zamanda su basmış. Yaşanan bu felaketin ardından bütün köyleri dahi su basmış. Sadece Köyceğiz gölü ayakta kalmış. Aktarılan bilgiye göre sadece Köyceğiz gölü kalmış ve şehir bile batmış fakat burası ayakta kalmış demişler. Günümüzde Köyceğiz gölü çevresinde batmış olan bir şehir olduğuna ve su bastığına inanılmaktadır.