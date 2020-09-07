Kovid-19 salgını Göynük Kanyonu'na ilgiyi artırdı

Her yıl binlerce ziyaretçinin uğrak yeri arasında bulunan ve Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği kanyon, macera tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en iyi 10 trekking (yürüyüş) parkuru arasında gösterilen kanyonda, girişten aktivitelere kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-10) tedbirlerine özen gösteriliyor.

Ateş ölçümü yapılıp, eller dezenfekte edildikten sonra maskeyle içeriye alınan ziyaretçiler, yemyeşil ağaçların arasından süzülen dere kenarındaki parkurdan yürüyüp, 800 metre uzunluğundaki kanyondan geçiyor. Manzarayı izleyen, doğayla iç içe olan turistler, yazın sıcaklığı 10 ile 20 derece arasında değişen akarsuda serinleme imkanı buluyor. Profesyonel rehberler eşliğinde kanyonda doğa yürüyüşü yapan ziyaretçiler, metrelerce yükseklikten çam ağaçlarının üzerinden geçerek zipline (çelik halattan kayma) yapıyor, kanyonun serin sularında bot turuna çıkıyor. Bazı bölümlerini yüzerek, yürüyerek ve kayalıklardan tırmanarak şelaleye ulaşan turistler, gürül gürül akan suyun önünde fotoğraf çektiriyor, soğuk suda serinliyor.

"Özellikle Rusya'dan yoğun ilgi var"



Göynük Kanyonu işletme sorumlusu Ümit Şahin, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirlerine önem verdiklerini, kanyoning yapacakların giydiği dalgıç kıyafetlerini, öncesi ve sonrasında dezenfekte ederek, yıkadıklarını söyledi. Mavi ile yeşilin tonlarının buluştuğu doğal göletlerde yüzerek serinleyen turistlerin bölgeyi çok sevdiğini ifade eden Şahin, derenin içinde ve kenarında izolasyon çardakları kurduklarını anlattı.

Ziyaretçilerin sağlığını her şeyden önemli gördüklerini vurgulayan Şahin, "Kovid-19'dan sonra kanyona ilgi daha da arttı. Doğada macera yaşamak isteyen adrenalin tutkunları buraya geliyor. Özellikle Rusya'dan yoğun ziyaretçi geliyor." diye konuştu. Personelin maske ve koruyucu siperlik taktığına, sık sık dezenfektan kullandığına dikkati çeken Şahin, kanyonun 80 milyon yılda oluşmuş güzel bir yapı olduğunu, dünyanın dört bir tarafından turistlerin burayı görmek için geldiğini aktardı. Almanya'dan ailesiyle tatile gelen Aslıhan Gür ise Göynük Kanyonu'nu ilk kez gördüğünü, salgın nedeniyle tatil için doğayı tercih ettiklerini belirtti. Güzel zaman geçirdiklerini dile getiren Gür, "İlginin bu kadar yoğun olduğunu bilmiyordum. Gerçekten çok eğlendik. Suyu çok soğuk." dedi.