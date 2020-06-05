Kovada Gölü nerede ve hangi şehirde? Kovada Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü

Kamp, yürüyüş, doğa araştırması yapma ve manzara seyretme olanakları tanıyan Kovada Gölü, mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir. Muhteşem renklere sahip bitki örtüsü ile doğaya can katmaktadır.

Kovada Gölü Nerede ve Hangi Şehirdedir?

Isparta'nın Eğirdir ve Sütçüler ilçeleri arasında yer alan Kovada Gölü, Akdeniz Bölgesi'nin en güzel doğa harikaları arasındadır. Çevresinde bulunan antik kentler ve arkeolojik kalıntılar, Kovada Gölü'ne çok sık ziyaretçi çekmektedir. Yerli ve yabancı turistler, Kovada Gölü'ne ilgi göstermektedir. Yöre halkı da hafta sonu tatilleri için Kovada Gölü'nü tercih etmektedir. Meşe, çınar, kızılçam, ardıç, menengiç ve defne ağaçları bulunmaktadır. Sansar, yaban keçisi, tavşan, tilki, porsuk, yaban domuzu, sincap, kertenkele ve yılan gibi hayvanlara ev sahipliği yapmaktadır.

Isparta'nın Eğirdir ilçesine 29 kilometre, Isparta'ya 84 kilometre, Antalya'ya 180 kilometre mesafede olan Kovada Gölü'ne ulaşım kolay bir şekilde sağlanabilmektedir. Haftanın her günü İstanbul'dan direkt olarak uçuş gerçekleştirilmekte olup Isparta'dan Eğirdir ilçesine yolcu taşıyan minibüs ve otobüs bulunmaktadır. Özel araçları ile gelecek olanlar, Eğirdir-Antalya kara yolunu takip etmelidir.

Kovada Gölü Oluşumu

Tatlı sulu ve küçük bir göl olan Kovada Gölü, tektonizma ve karstik erime sonucu oluşmuştur. Gölün oluşumunda, doğu ve batı kıyılarındaki faylar etkili olmuştur.

Kovada Gölü Özellikleri

Kovada Gölü'nün çevresi zengin bitki örtüsüne sahip olmakla birlikte yüzlerce çeşit hayvanlara ev sahipliği yapmaktadır. Zengin bitki örtüsü ve hayvanlara olan ev sahipliğinden dolayı ''Milli Park'' niteliğini kazanmıştır.

Kovada Gölü Derinliği

Kovada Gölü denizden 900 metre kadar yüksekte yer almakla birlikte 7,9 km² yüz ölçümü vardır. Derinliğinin 6 metre kadar olduğu bilinmektedir.

Kovada Gölü Büyüklüğü

Yaklaşık 40 km² yüz ölçümü olan ve karstik çöküntülerden meydana gelen Kovada Gölü'nün rakımı 900 metre olmakla birlikte uzunluğu 6 km, genişliği 2–3 km, derinliği, 6-7 metredir.